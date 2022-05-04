Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Pazar günü oynanacak derbi öncesi siyah-beyazlılarda Domagoj Vida, babasının rahatsızlığı sebebiyle ülkesi Hırvatistan'a gitti.
Beşiktaş'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Domagoj Vida, babasının geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan'a gitmiştir. Vida'nın babası cuma günü operasyon geçirecektir" denildi. Deneyimli savunmacının Fenerbahçe derbisinde forma giyip giymeyeceği bilinmiyor.
Son Dakika › Spor › Babası rahatsızlanan Domagoj Vida, Hırvatistan'a gitti: Derbide olmayabilir - Son Dakika