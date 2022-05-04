Babası rahatsızlanan Domagoj Vida, Hırvatistan'a gitti: Derbide olmayabilir - Son Dakika
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Babası rahatsızlanan Domagoj Vida, Hırvatistan'a gitti: Derbide olmayabilir

04.05.2022 17:40
Babası rahatsızlanan Domagoj Vida, Hırvatistan'a gitti: Derbide olmayabilir

Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın babası kalp rahatsızlığı geçirdi. Apar topar Hırvatistan'a giden Vida, Fenerbahçe derbisinde forma giymeme olasılığının yüksek olduğu öğrenildi.

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Pazar günü oynanacak derbi öncesi siyah-beyazlılarda Domagoj Vida, babasının rahatsızlığı sebebiyle ülkesi Hırvatistan'a gitti.

DERBİDE OYNAYIP OYNAMAYACAĞI BİLİNMİYOR

Beşiktaş'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Domagoj Vida, babasının geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan'a gitmiştir. Vida'nın babası cuma günü operasyon geçirecektir" denildi. Deneyimli savunmacının Fenerbahçe derbisinde forma giyip giymeyeceği bilinmiyor.

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Son Dakika Spor Babası rahatsızlanan Domagoj Vida, Hırvatistan'a gitti: Derbide olmayabilir - Son Dakika


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