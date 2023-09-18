Muş'un Hasköy ilçesinde yaşayan 55 yaşında ki Hamdullah Onay, Bursa'da Türk Dama Federasyonu tarafından düzenlenen "23. Uluslararası Türk Dama Şampiyonasında" dünya 3'üncüsü oldu.

DÜNYA 3'ÜNCÜSÜ OLDU

Muş'un Hasköy ilçesinde asırlar önce oynanmaya başlanan dama oyunu yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılarak, yörede gencinden yaşlısına herkesin büyük tutkusu oldu. Bu kültürde yetişen 55 yaşında ki Onay, Bursa'da düzenlenen 23. Uluslararası Türk Dama Şampiyonasında babasından öğrendiği taktik oyun ile dünya 3'üncüsü oldu.

"BİZİM KAHVEHANELERDE SADECE DAMA OYNANIR"

Dama oyununun yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarıldığını ifade eden Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, hedeflerin yeni turnuvalarda dereceler almak olduğunu belirterek, "Dama ilçemizde eski bir kültürdür. Dedelerimiz bu oyunu oynuyordu. Bizim kahvehanelerde sadece dama oynanıyor. İlçe halkımız dama oyununa çok meraklı. En büyük sevdaları damadır. Bu sene yapılan dünya şampiyonasında kardeşimiz dünya 3. oldu. Hasköy'de damaya karşı büyük bir sempati var. Dama sayesinde gençlerimizi kötü alışkanlıklardan da koruyoruz. İnşallah bundan sonraki turnuvalarda daha güzel dereceler alırız" dedi.

"HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK"

Babasından öğrendiği oyun ile dünya 3. olduğunu söyleyen Hamdullah Onay, yeni hedefinin ise dünya şampiyonu olduğunu belirterek, "Bu yıl Bursa'da düzenlenen dama şampiyonasında dünya 3'üncüsü oldum. Dama güzel bir oyundur. Çocukluğumdan beri oynuyorum. Bu ilçede bir kültürdür dama oyunu. Dama sabrı ve düşünmeyi öğretiyor. Aslında ilk babam oynuyordu. Bende babamdan öğrendiğim oyun ile dünya 3. Oldum. Hedefim dünya şampiyonu olmak" ifadelerini kullandı.