Bir dönem Galatasaray forması giyen Emmanuel Eboue'nin oğlu Mathis Eboue, kariyerinde önemli bir adım attı. 16 yaşındaki genç futbolcu, Chelsea ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.
Chelsea Kulübü, Mathis Eboue'nin 17. yaş gününün ardından akademiden profesyonelliğe geçiş yaptığını duyurdu. Ocak 2025'te Watford'dan Chelsea altyapısına transfer olan genç oyuncu, kısa sürede kulüp içinde dikkat çekmeyi başardı.
Mathis Eboue, Watford forması giydiği dönemde henüz 16 yaşındayken 21 yaş altı takımında forma giyerek erken yaşta gelişimini ortaya koymuştu. Chelsea'ye transferinin ardından hem saha içindeki performansı hem de profesyonel yaklaşımıyla öne çıktı.
Genç ofansif orta saha oyuncusu, Chelsea'deki ilk tam sezonuna U18 takımında başladı. Crystal Palace deplasmanında 4-2 kazanılan maçta gol atan Eboue, UEFA Gençlik Ligi'nde de ilk kez forma giydi ve Benfica'yı 5-2 yendikleri karşılaşmada sahada yer aldı.
Bu sezon Chelsea U18 takımıyla 16 maça çıkan Mathis Eboue, tüm kulvarlarda 3 gol kaydederek takımın düzenli isimlerinden biri haline geldi.
Son Dakika › Spor › Babasının izinden gidiyor! Yıldız futbolcunun oğlu Chelsea'de - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?