Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum

Sarı-Kırmızılı takımın tecrübeli futbolcusu Babel, kariyerinde yaptığı tercihlerle hakkında içini döktü. Beşiktaş, Kasımpaşa, Liverpool, Ajax, Al Ain, Deportivo, Fulham gibi takımlarda forma giyen Babel, en çok Hoffenheim transferinden pişman olduğunu söyledi.

"BÜYÜK GÜÇ OLUYORLARDI"

Babel, "Liverpool'da Rafa Benitez ve Kenny Dalglish ile birlikte neredeyse 4 yıl geçirdim. Hoffenheim büyük bir güç haline geliyordu. Ama Bundesliga'ya transfer olmaktan dolayı pişmanlık yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"HOLLANDA İÇİN AYRILDIM"

Milli Takım'da oynamak için ayrıldığını vurgulayan yıldız futbolcu, " "Ayrılmamın tek nedeni Hollanda Milli Takımı'ndaki pozisyonumu koruyabilmek için daha fazla süre almak istememdi. Ama Hoffenheim'da hayaller gerçek olmadı" dedi.