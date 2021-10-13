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Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum - Son Dakika

Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum

13.10.2021 13:22

Galatasaray'ın tecrübeli Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, kariyerindeki bazı adımlardan dolayı pişmanlık duyduğunu açıkladı. Babel, "Hollanda Milli Takımı'nda daha fazla süre almak için Hoffenheim'a Bundesliga'ya gittim ama hayaller gerçeklerle örtüşmedi. Geriye gittim. Pişmanlık duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Sarı-Kırmızılı takımın tecrübeli futbolcusu Babel, kariyerinde yaptığı tercihlerle hakkında içini döktü. Beşiktaş, Kasımpaşa, Liverpool, Ajax, Al Ain, Deportivo, Fulham gibi takımlarda forma giyen Babel, en çok Hoffenheim transferinden pişman olduğunu söyledi.

Babel'den çarpıcı transfer itirafı geldi: Büyük pişmanlık yaşıyorum

"BÜYÜK GÜÇ OLUYORLARDI"

Babel, "Liverpool'da Rafa Benitez ve Kenny Dalglish ile birlikte neredeyse 4 yıl geçirdim. Hoffenheim büyük bir güç haline geliyordu. Ama Bundesliga'ya transfer olmaktan dolayı pişmanlık yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"HOLLANDA İÇİN AYRILDIM"

Milli Takım'da oynamak için ayrıldığını vurgulayan yıldız futbolcu, " "Ayrılmamın tek nedeni Hollanda Milli Takımı'ndaki pozisyonumu koruyabilmek için daha fazla süre almak istememdi. Ama Hoffenheim'da hayaller gerçek olmadı" dedi.

Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum

TSG 1899 Hoffenheim, Bundesliga, Hollanda, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum - Son Dakika
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