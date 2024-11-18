Badminton İl Birinciliği Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Badminton İl Birinciliği Turnuvası Tamamlandı

Hatay'da düzenlenen Badminton İl Birinciliği'nde Hatay Elit Akademi birinci oldu.

18.11.2024 10:48
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Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Badminton Hatay İl Birinciliği Turnuvası, merkez Antakya ilçesinde gerçekleştirildi.

TOKİ Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya katılan 6 takım, dereceye girmek için mücadele etti.

Turnuvayı kazanan Hatay Elit Akademi Spor Kulübüne, ikinci sırada tamamlayan Dörtyol Belediye Spor Kulübüne ve üçüncü sırada tamamlayan Şaban Kahil Sürmeli Ortaokulu Spor Kulübü ile İskenderun Pamuk Akademisi Spor Kulübüne ödülleri verildi.

Türkiye Badminton Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sedat Turunç, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından sporun iyileştirici gücüne inandıklarını söyledi.

Turnuvaya katılan takımlara teşekkür eden Turunç, badmintonun Hatay'da yaygınlaştığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Badminton İl Birinciliği Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika

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