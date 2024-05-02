Denizli'de Badminton Okul Sporları Küçükler Grup Şampiyonası Yapılacak - Son Dakika
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Denizli'de Badminton Okul Sporları Küçükler Grup Şampiyonası Yapılacak

Denizli\'de Badminton Okul Sporları Küçükler Grup Şampiyonası Yapılacak

03-05 Mayıs 2024 tarihleri arasında Denizli'de gerçekleşecek olan Badminton Okul Sporları Küçükler Grup Şampiyonası'na 10 farklı ilden 25 takım ve 125 sporcu katılacak. Şampiyona, Hasan Güngör Spor Salonu'nda düzenlenecek ve Türkiye Şampiyonası bileti için mücadele edilecek.

02.05.2024 15:55
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Badminton Okul Sporları Küçükler Grup Şampiyonası, 03-05 Mayıs 2024 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Hasan Güngör Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan şampiyonaya, 10 farklı ilden gelecek 25 takımdan 125 sporcu katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Yarışmalar kapsamında 03-05 Mayıs 2024 tarihleri arasında Okul Sporları Badminton Küçükler Grup Şampiyonası Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği müsabakalarda; illerinde gerçekleşen şampiyonalarda dereceye girerek Grup Şampiyonasına katılmaya hak kazanan 25 takımdan 125 sporcu mücadele edecek. Türkiye Şampiyonası bileti için Denizli'ye gelecek takımlar, Hasan Güngör Spor Salonu'nda gerçekleşecek müsabakalarda ter dökecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde hazırlıklar devam ederken; şampiyonaya ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen İl Müdürü Ömer İlman, katılacak tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.

Yarışmaların teknik toplantısı 02 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de Pamukkale Yurdu Sosyal Tesislerinde, açılış seremonisi ise 03 Mayıs 2024 Cuma günü saat 10.00'da tüm sporcuların katılımıyla maçların oynanacağı Hasan Güngör Spor Salonunda gerçekleşecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Denizli'de Badminton Okul Sporları Küçükler Grup Şampiyonası Yapılacak - Son Dakika
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