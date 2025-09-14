Bağcılar'da Çocuk Şöleni ve Maratonu Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
Bağcılar'da Çocuk Şöleni ve Maratonu Coşkuyla Gerçekleşti

14.09.2025 11:10  Güncelleme: 11:12
Bağcılar Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Çocuk Şöleni ve Maratonu kapsamında yüzlerce çocuk bir araya geldi. Yarışmalarda dereceye girenlere madalya takdim edilirken, etkinlik boyunca çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.

Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle bu yıl 3.'sü düzenlenen Çocuk Şöleni ve Maratonu'nda yüzlerce çocuk Bağcılar Meydanı'nda bir araya geldi. Etkinlik kapsamındaki koşularda dereceye giren çocuklara madalya takdim edildi. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Programa Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemi yanı sıra çok sayıda ilçe sakini katıldı. Protokol üyeleri meydanda coşkuyla karşılandı, çocuklarla sohbet ederek etkinliğe eşlik etti.

5-13 yaş arasındaki çocukların üç ayrı kategoride yarıştığı 200 metrelik maratonda heyecan dolu anlar yaşandı. Yarış sonunda dereceye giren miniklere madalyaları, Abdullah Özdemir ve Yasin Yıldız tarafından takdim edildi. Etkinlik boyunca çocuklar sadece maratonla değil, aynı zamanda oyun gruplarında arkadaşlarıyla vakit geçirerek doyasıya eğlendi. Jonglör gösterisi, halk oyunları ve konser alanı ise meydanda bayram havası estirdi.

"Her yıl 350 gencimizi ağırlayacağız"

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız programda yaptığı konuşmada gençlere spor alanında yatırımlar müjdesi verdi. Yıldız, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile protokol imzaladık. İlçemize 3 gençlik merkezi, 1 spor salonu, 4 mahallemize tesisli halı saha ve 20 mini saha kazandıracağız. Ayrıca Göztepe ve Barbaros Spor Tesislerimize yeni fonksiyonlar ekleyeceğiz. Sarıyer Kısırkaya'da ise bir tarafı deniz, bir tarafı gölet olan Gençlik Kampı'nı hayata geçireceğiz. Her yıl 350 gencimizi burada ağırlayacağız" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar arasında yer alan Nazlı Uçar, mutluluğunu dile getirerek, "Etkinlikler düzenleniyor, çocuklar mutlu oluyor. Ben de çok mutluyum, çok sevdim burayı. Koşu yarışına gireceğim. Patlamış mısır yedim, limonata içtim. Basket oynadım. Normalde spor yapmıyordum ama bundan sonra yapmak isterim, çok beğendim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

