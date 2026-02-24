Bahçeli'den Hacıosmanoğlu'na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir - Son Dakika
Bahçeli'den Hacıosmanoğlu'na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir

Bahçeli'den Hacıosmanoğlu'na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir
24.02.2026 11:10  Güncelleme: 11:12
Bahçeli\'den Hacıosmanoğlu\'na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek verdi. Bahis soruşturması kapsamında atılan adımlara ilişkin konuşan Bahçeli, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Başkanı bahis ve şike operasyonu için çok sağlıklı bir adım atmıştır, cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, açıklamalarında Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasına da değindi.

"CESURDUR, YOLUNA DEVAM ETMELİDİR"

Bahis soruşturması kapsamında atılan adımlara ilişkin konuşan Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek verdi.

Bahçeli'den Hacıosmanoğlu'na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir

Bahçeli, "Futbolda bahis ve şike soruşturmasının ne kadar önemli olduğunu belirtmek isterim. Mağduriyet yaşayan kulüplerimizin hakkı gözetilmelidir.Türk Futbol Federasyonu'nun başkanı çok sağlıklı bir adım atmıştır, cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir" dedi.

    Yorumlar (3)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    bisksüel 5 3 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    üfü 2 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    SENIN ARKANDA HALK YOK AMA YUZDE 7 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
