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Bahçeli'den hakem saldırısına kınama - Son Dakika
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Bahçeli'den hakem saldırısına kınama

MHP lideri Devlet Bahçeli, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli, saldırganların ve provokatörlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni etti. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçların süresiz olarak ertelenme kararı ve hakemlerin maçlara çıkmama çağrısının gözden geçirilmesini istedi.

Bahçeli\'den hakem saldırısına kınama
12.12.2023 - 13:54,
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Halil Umut Meler'e yapılan şedit saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların ve dün akşamki ortama çanak tutan provokatörlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyorum. Türk futbol hayatının şikeyle, şiddetle, sinir nöbeti geçiren ve illegal fonlara adı karışan kuşkulu isimlerle anılması esef ve endişe verici bir tabloyu ortaya çıkarmıştır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hakem Halil Umut Meler'in dün akşam Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçında Ankaragücü Başkanı Fatih Koca'nın saldırısına uğramasına tepki gösterdi. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"TÜRK FUTBOL HAYATININ ŞİKEYLE, ŞİDDETLE, SİNİR NÖBETİ GEÇİREN VE İLLEGAL FONLARA ADI KARIŞAN İSİMLERLE ANILMASI ESEF VERİCİ BİR TABLOYU ORTAYA ÇIKARMIŞTIR"

"Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor futbol müsabakasının bitiminde sahaya hışım ve hınçla giren MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı'nın görevli hakeme yumruklu saldırısı ve müteakiben meydana gelen ilave şiddet sahneleri milletimizi derinden yaralamış, Türk sporuna gölge düşürmüştür. Bahanesi ne olursa olsun asla tasvip edilmeyecek ilkel görüntüler aynı zamanda toplumsal huzur ve güvenliğimizi de sarsmıştır.

Söz konusu müsabakanın hakemi Sayın Halil Umut Meler'e yapılan şedit saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların ve dün akşamki ortama çanak tutan provokatörlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyorum. Türk futbol hayatının şikeyle, şiddetle, sinir nöbeti geçiren ve illegal fonlara adı karışan kuşkulu isimlerle anılması esef ve endişe verici bir tabloyu ortaya çıkarmıştır.

Ahlaklı insan, sorumluluk düzeyi yüksek insan demektir. Sporun ahlak, barış ve kardeşlik doğasına muhalif faillerin ve sancılı gelişmelerin sürekli mesafe alması, bununla mündemiç sosyal bir içerik kazanması Türkiye'yi zora sokacaktır. Buna karşı verilecek mücadele de haklı ve meşru bir mücadeledir, milli birlik ve dayanışma ruhumuza hiç kimse, hiçbir surette kast edemeyecektir.

"TÜRK SPORUNUN BİRKAÇ PROVOKATÖRE TESLİM OLMAMASINI ÜMİT EDİYORUM"

Şu anda akli selime, itidale, sükünete, sağduyuya ve sorumluluk anlayışıyla hareket etmeye çok ciddi ihtiyaç vardır. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelenme kararıyla birlikte, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin, hakemlerin maçlara çıkmama çağrısının tekrar gözden geçirilmesini, Türk sporunun birkaç provokatöre teslim olmamasını yürekten ümit ediyorum.

Yaşanan bu krizi Türk sporu/futbolu için bir fırsata çevirmek mümkündür. Kaynaşıp kucaklaşarak, sevgi ve saygı içerisinde, dostluk ve centilmenlik etrafında kenetlenerek sahaları tribünlerle birlikte şölen ortamına, bayram ve bahar havasına dönüştürmek hedefimiz ve haysiyet görevimizdir. Sorunlardan kaçarak çözüm bulamayız, sürgülü kapıları, kilitli gönülleri açamayız. Gün bir olma günü, kardeş olma günü, hoşgörü günüdür."

Kaynak: DHA
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Halil Umut Meler, Devlet Bahçeli, Futbol, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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