Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı
Bahçelievler Belediyespor: Czyrnianska, Begüm Hepkaptan, Inneh, Baird, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal (Merve İzbilir, Merve Tanyel, Simay Gazi, Shemanova, Meryem Boz, Ceren Nur Domaç)
Nilüfer Belediyesi Eker: Nazlı Eda Kafkas, Melisa Ege Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Szczurowska, Milenkovic, Bilge Paşa (Selin Adalı, Işıl Öz, Ezgi Uludağ, Selin Çalışkan, Gizem Türegün, Sıla Zeynep Yaşar)
Setler: 22-25, 21-25, 25-21, 25-14, 15-12
Süre: 137 dakika (30, 31, 30, 23, 23)
Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup ikinci maçında Bahçelievler Belediyespor, Nilüfer Belediyesi Eker'i 3-2 yendi.
Aydın Büyükşehir Belediyespor'un çıkma şansının kalmadığı grubun son karşılaşması yarın saat 18.00'de Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Bahçelievler Belediyespor arasında oynanacak.
Son Dakika › Spor › Bahçelievler Belediyespor, Nilüfer'i 3-2 Yendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?