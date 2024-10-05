Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun
Nilüfer Belediyespor Eker: Szczurowska, Melisa Ege Bükmen, Nazlı Eda Kafkas, Firdevs Kiremitçi, Bilge Paşa, Milenkovic (Selin Adalı, Işıl Öz, Ezgi Uludağ)
Bahçelievler Belediyespor: Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Shemanova, Meryem Boz, Begüm Hepkaptan, Czyrnianska (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Simay Gazi, İnneh, Merve Tanyel)
Setler: 20-25, 25-22, 19-25, 22-25
Süre: 116 dakika (27, 31, 29, 29)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ilk hafta karşılaşmasında Bahçelievler Belediyespor, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Bahçelievler, Nilüfer'i 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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