Salon: ENKA
Hakemler: Mehmet Şahin, Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu
Aliağa Petkimspor: Russell 4, Tyree 18, Yavuz Gültekin 6, Aldridge, Echenique 10, Dotson 27, Van Beck 16, Williams 3, Troy Selim Şav 4
Bahçeşehir Koleji: Smith 11, Şehmus Hazer 17, Bouteille 8, Cavanaugh 11, Odiase 18, Massinburg 6, Furkan Haltalı 2, Simonovic 14, Ponitka 5, Göktuğ Baş
1. Periyot: 22-22
Devre: 44-42
3. Periyot: 63-68
Beş faulle çıkanlar: 37.35 Williams, 39.14 Russell (Aliağa Petkimspor)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 92-88 yendi.
İlk 2 dakikayı 6-1 önde geçen Aliağa Petkimspor karşısında 9-0'lık seri yakalayan konuk ekip, 4. dakikada 10-6 üstünlük kurdu. Ev sahibi takımın 10-10 eşitliği sağladığı periyot 22-22 beraberlikle tamamlandı.
İkinci periyoda 6-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor'un 28-22 üstünlük kurduğu periyotta Bahçeşehir Koleji tekrar öne geçti. Son 3 dakikasına 36-36 eşitlikle girilen periyotta Aliağa Petkimspor soyunma odasına 44-42 üstün gitti.
Üçüncü periyodun başında 47-46 öne geçen Bahçeşehir Koleji, Bouteille ve Cavanaugh'un basketleriyle son 6 dakikaya 8 sayı farkla 56-48 üstün girdi. Bahçeşehir Koleji, periyodu 68-63 önde bitirdi.
Son periyoda Echenique ve Dotson'ın sayılarıyla başlayan ev sahibi takım 34. dakikada Yavuz'un basketiyle 75-75 eşitliği sağladı. Simonovic'in üst üste 3 sayılık basketiyle son 5 dakikaya 81-75 önde giren Bahçeşehir Koleji, müsabakadan 92-88 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji, Aliağa'yı mağlup etti - Son Dakika
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