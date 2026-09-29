Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Roma Basketbol'u Sinan Erdem'de ağırlayacak

BKT Avrupa Kupası'nın ilk haftasında D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İtalya temsilcisi Roma Basketbol'u konuk edecek.

İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka yarın saat 19.00'da başlayacak.

Bahçeşehir Koleji'nin de bulunduğu ve toplam 8 takımın yer aldığı D Grubu'nu ilk 4 sırada tamamlayan takımlar, üst tura yükselecek.

Bu sezon BKT Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi Bahçeşehir Koleji, Tofaş ve Türk Telekom temsil ediyor.