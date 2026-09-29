Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Roma Basketbol'u Sinan Erdem'de ağırlayacak - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Roma Basketbol'u Sinan Erdem'de ağırlayacak

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BKT Avrupa Kupası D Grubu ilk haftasında Bahçeşehir Koleji, yarın 19.00'da İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya temsilcisi Roma Basketbol'u ağırlayacak. Grupta 8 takım bulunuyor ve ilk 4 sırayı alan ekipler üst tura çıkacak.

BKT Avrupa Kupası'nın ilk haftasında D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İtalya temsilcisi Roma Basketbol'u konuk edecek.

İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka yarın saat 19.00'da başlayacak.

Bahçeşehir Koleji'nin de bulunduğu ve toplam 8 takımın yer aldığı D Grubu'nu ilk 4 sırada tamamlayan takımlar, üst tura yükselecek.

Bu sezon BKT Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi Bahçeşehir Koleji, Tofaş ve Türk Telekom temsil ediyor.

Kaynak: AA
Sinan ErdemBasketbolİstanbulİtalyaRomaSporSon Dakika

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