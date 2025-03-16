Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Bahçeşehir Koleji, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Bursaspor'u 92-67'lik skorla mağlup etti.
Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Özge Şentürk Bayraktar
Bahçeşehir Koleji: Tai Odiase 12, Tyler Cavanaugh 4, Jaleen Devon 3, Şehmuz Hazer 12, Mateusz Ponitka 2, Axel Bouteille 7, Furkan Korkmaz 18, Christian Massinburg 8, Kenan Sipahi 14, Marko Simonovic 12, Furkan Haltalı, Göktuğ Baş
Başantrenör: Dejan Radonjic
Bursaspor: David DeJulius 17, Alexandre Gavrilovic 3, Donte Grantham 6, Sarper David Mutaf 15, David Michineau 9, Jaylon Brown 14, Ömer Utku Al 3, Berkay Candan, Mete Paçacı, Mehmet Atalan, Osman Nurveren, Joshua Sharma
Başantrenör: Serhat Kavut
1. Periyot: 19-12 (Bahçeşehir Koleji lehine)
Devre: 26-20 (Bahçeşehir Koleji lehine)
3. Periyot: 22-15 (Bahçeşehir Koleji lehine) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji Bursaspor'u Yendi - Son Dakika
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