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Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Itelyum Varese'yi ağırlayacak - Son Dakika
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Spor

Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Itelyum Varese'yi ağırlayacak

Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında yarın Itelyum Varese takımını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. İlk maçı 1 sayı farkla kaybeden Bahçeşehir Koleji, rövanşı 2 veya daha fazla farkla kazanması halinde finale yükselecek ve Niners Chemnitz (Almanya)-Surne Bilbao Basket (İspanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Final maçları ise 17 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacak.

02.04.2024 12:05  Güncelleme: 12:06
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Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında yarın İtalya'nın Itelyum Varese takımını ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Son bölümü büyük çekişmeye sahne olan ilk maçtan 81-80 mağlup ayrılan Bahçeşehir Koleji, rövanş mücadelesini 2 veya üstü farkla kazanırsa final biletini alacak.

Bahçeşehir Koleji finale yükselmesi halinde Niners Chemnitz (Almanya)-Surne Bilbao Basket (İspanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Final maçları, 17 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Itelyum Varese'yi ağırlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Itelyum Varese'yi ağırlayacak - Son Dakika
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