Bahçeşehir Koleji, Hapoel Shlomo ile Karşılaşıyor

Spor

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 16. hafta maçında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo ile Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek.

Samokov Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.45'te başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, grupta oynadığı 15 maçta 13 galibiyet, 2 mağlubiyetle ilk sırada yer alıyor.

Hapoel Shlomo ise 9 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılırken 6 da mağlubiyet yaşadı ve üçüncü sırada kendine yer buldu.

Lider Bahçeşehir Koleji, 15. haftada Trefl Sopot'u deplasmanda 81-76 yenerken, İsrail ekibi ise konuk olduğu Buducnost VOLI'ye 84-83 mağlup oldu.

Bahçeşehir Koleji, grupta Hapoel Shlomo ile yaptığı ilk maçı 90-82 kazanmıştı.