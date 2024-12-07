Bahçeşehir Koleji, Manisa'yı mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Bahçeşehir Koleji, Manisa'yı mağlup etti

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket'i 86-71 yendi.

07.12.2024 22:46
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Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Polat Parlak

Bahçeşehir Koleji: Smith 7, Şehmus Hazer 6, Odiase 11, Cavanaugh 11, Bouteille 7, Massinburg 13, Furkan Haltalı 6, Egehan Arna, Simonovic 13, Ponitka 12

Manisa Basket: Chiozza 7, Leon Apaydın, Saben Lee 18, Thomas 7, White 20, Pickett, Buğra Çal, Besson 13, Yunus Emre Sonsırma 6

1. Periyot: 19-22

Devre: 45-44

3. Periyot: 67-57

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Manisa Basket'i 86-71 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji, Manisa'yı mağlup etti - Son Dakika

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