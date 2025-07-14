Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Matthew Mitchell'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak THY Avrupa Ligi ekiplerinden Zalgiris forması giyen 26 yaşındaki forvet, yeni sezonda Bahçeşehir Koleji'nin başarısı için ter dökecek.
Mitchell, 2023-2024 sezonunda Türkiye'de Beşiktaş forması giymişti.
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji Matthew Mitchell'ı Kadrosuna Kattı - Son Dakika
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