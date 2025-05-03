Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Duhan Köyiçi, Alper Gökçebel
TOFAŞ: Perez 2, Yiğitcan Saybir 8, Trifunovic 18, Pasecniks 9, Obrien 6, Reed 14, Berk Demir 5, Bankston 13, Özgür Cengiz, Demircan Demir
Bahçeşehir Koleji: Smith 11, Massinburg 20, Furkan Haltalı 2, Cavanaugh 14, Bouteille 13, Şehmus Hazer 4, Simonovic 2, Ponitka 4, Odiase 10, Furkan Korkmaz 6
1. Periyot: 16-24
Devre: 39-44
3. Periyot: 63-62
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda TOFAŞ'ı 86-75 yendi.
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji TOFAŞ'ı Yendi - Son Dakika
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