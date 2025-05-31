Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ'ı 75-65'lik skorla mağlup ederek durumu 1-1'e getirdi. Serinin üçüncü ve son maçı 2 Haziran Pazartesi günü Bursa'da oynanacak.
Salon: Sinan Erdem Spor
Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Ziya Özhoron
Bahçeşehir Koleji: Cavanaugh 14, Bouteille 10, Smith 11, Şehmus Hazer 6, Ponitka 9, Simonovic 6, Kenan Sipahi 6, Furkan Korkmaz 13, Odiase, Furkan Haltalı
Başantrenör: Dejan Radonjic
TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 12, Trifunovic 8, Reed 15, Perez 9, Bankston 5, Tolga Geçim 8, Berk Demir 7, Özgür Cengiz 1, Andzejs Pasecniks
Başantrenör: Orhun Ene
1. Periyot: 11-20 (TOFAŞ lehine)
Devre: 36-38 (TOFAŞ lehine)
3. Periyot: 53-50 (Bahçeşehir Koleji lehine) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji TOFAŞ'ı Yendi - Son Dakika
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