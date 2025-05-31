Bahçeşehir Koleji TOFAŞ\'ı Yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ'ı 75-65'lik skorla mağlup ederek durumu 1-1'e getirdi. Serinin üçüncü ve son maçı 2 Haziran Pazartesi günü Bursa'da oynanacak.

Salon: Sinan Erdem Spor

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Ziya Özhoron

Bahçeşehir Koleji: Cavanaugh 14, Bouteille 10, Smith 11, Şehmus Hazer 6, Ponitka 9, Simonovic 6, Kenan Sipahi 6, Furkan Korkmaz 13, Odiase, Furkan Haltalı

Başantrenör: Dejan Radonjic

TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 12, Trifunovic 8, Reed 15, Perez 9, Bankston 5, Tolga Geçim 8, Berk Demir 7, Özgür Cengiz 1, Andzejs Pasecniks

Başantrenör: Orhun Ene

1. Periyot: 11-20 (TOFAŞ lehine)

Devre: 36-38 (TOFAŞ lehine)

3. Periyot: 53-50 (Bahçeşehir Koleji lehine) - İSTANBUL