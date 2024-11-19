Bahçeşehir Koleji U16, No Borders Cup'ta Başarılı - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji U16, No Borders Cup'ta Başarılı

Bahçeşehir Koleji U16, No Borders Cup\'ta Başarılı

Bahçeşehir Koleji U16 Basketbol Takımı, No Borders Cup'ta Türkiye'yi başarısıyla temsil etti.

19.11.2024 15:32
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Bahçeşehir Koleji U16 Basketbol Takımı, Real Madrid, Bayern Münih, Olimpia Milano gibi önemli takımların yer aldığı No Borders Cup'ta Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Son yıllarda Avrupa ve Türkiye Basketbol Ligi'nde başarılı sonuçlara imza atan Bahçeşehir Koleji Spor Kulubü'nün altyapısı da adından söz ettiriyor. Real Madrid, Bayern Münih, Olimpia Milano'nun da yer aldığı sekiz kulübün katıldığı, Avrupa'nın en prestijli gençlik turnuvalarından biri olan No Borders Cup'ta Türkiye'yi başarıyla temsil eden Bahçeşehir Koleji U16 Erkek Basketbol Takımı gelecek için umut verdi.

Bahçeşehir Koleji U16 Erkek Basketbol Takımı, Slovenya ve İtalya'da 24-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen, No Borders Cup'ta Bayern Münih ve Cedevita Olimpija Ljubljana maçlarından galibiyet; Olimpia Milano ve Bassano Italia maçlarından ise yenilgiyle ayrıldı. Turnuvayı dördüncü sırada tamamlayan Bahçeşehir Koleji'nde Altyapı Koordinatörü Hakan Demirel, genç oyuncuların Avrupa'nın en güçlü takımlarıyla aralarındaki farkları görebilmesi ve eksik yönlerine odaklanarak kendilerini geliştirebilmeleri açısından turnuvanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Genç oyuncularının yeteneklerini ve potansiyelini gözler önüne serdiğini dile getiren Demirel, "Sporcularımızın bu zorlu mücadelede gösterdiği azim ve kararlılık bizleri gururlandırdı. Avrupa'nın en iyi takımlarıyla oynamak, gençlerimiz için paha biçilemez bir deneyim oldu. Bu turnuvada elde ettiğimiz sonuçlar, geleceğe yönelik umutlarımızı artırdı. Oyuncularımızın potansiyeli çok yüksek ve önümüzdeki yıllarda daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum" dedi.

Kulüp Başkanı Begüm Yücel ve Sportif Direktör Nemanja Bjelica da takımın başarısından duydukları memnuniyeti dile getirerek, genç sporculara olan desteklerinin devam edeceğini ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji U16, No Borders Cup'ta Başarılı - Son Dakika

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