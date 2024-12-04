Bahçeşehir Koleji, Wolves Twinsbet Vilnius'u 84-74 Mağlup Etti - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji, Wolves Twinsbet Vilnius'u 84-74 Mağlup Etti

Bahçeşehir Koleji, Wolves Twinsbet Vilnius\'u 84-74 Mağlup Etti

Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup A Grubu'nda Litvanya temsilcisi Wolves Twinsbet Vilnius'u evinde 84-74 yenerek 9. galibiyetini elde etti.

04.12.2024 21:17  Güncelleme: 21:20
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SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Carlos Cortes, Guido Giovannetti, Christian Theis

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 13, Şehmuz Hazer 4, Massingburg 13, Furkan Haltalı 3, Simonovic 4, Ponitka 9, Odiase 6, Cavanaugh 13, Bouteille 19

WOLVES TWINSBET VILNIUS: Cowan Jr 23, Brooks 2, Miniotas 4, Andrews 18, Zemaitis 4, Thurman 11, Blazevic 10, Jogela 2, Kulboka

1'İNCİ PERİYOT: 19-18

DEVRE: 34-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-54

Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup A Grubu 10'uncu maçında evinde konuk ettiği Litvanya temsilcisi Wolves Twinsbet Vilnius takımını 84-74 mağlup etti. Bu sonucun ardından Bahçeşehir Koleji, 9'uncu galibiyetini elde etti. Wolves Twinsbet Vilnius ise 5'inci mağlubiyetini aldı.

Kaynak: DHA

Bahçeşehir, Basketbol, Litvanya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji, Wolves Twinsbet Vilnius'u 84-74 Mağlup Etti - Son Dakika

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