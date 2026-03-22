Bahis cezası alan 44 yaşındaki futbolcu Murat Uluç'a kulüpte yeni görev - Son Dakika
Bahis cezası alan 44 yaşındaki futbolcu Murat Uluç'a kulüpte yeni görev

22.03.2026 23:56
TFF 3. Lig 4. Grup'ta, Alanya 1221 ile karşılaşacak Altay'da, bahis soruşturmasında 12 ay men cezası alan ve sezonu kapatan Murat Uluç, yardımcı antrenör olarak göreve geri döndü. Teknik direktör Mehmet Can Karagöz'ün talebi üzerine tecrübeli futbolcu, teknik ekibe katıldı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta çarşamba günü evinde Alanya 1221 ile oynayacağı karşılaşmayı kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefleyen Altay'da sıcak bir gelişme yaşandı.

BAHİS CEZASI ALAN MURAT ULUÇ TEKNİK EKİBE KATILDI

Altay'da sezona santrfor olarak başlayan ancak bahis soruşturmasında 12 ay men cezası alarak sezonu kapatan Murat Uluç (44), siyah-beyazlı kulübe yardımcı antrenör olarak döndü. Teknik direktör Mehmet Can Karagöz'ün talebi üzerine tecrübeli futbolcunun teknik ekibe katıldığı öğrenildi.

BU SEZON 10 MAÇTA 1 GOL ATTI

Siyah-beyazlı takımda 2019'da jübile yaptıktan sonra yardımcı antrenörlük ve sportif direktörlük görevlerini üstlenen, daha sonra takımın transfer yasağı nedeniyle 3 yıl aranın ardından 2022'de futbola geri dönen Murat Uluç, profesyonel liglerde ve kupada gol atan en yaşlı futbolcu unvanlarını elinde bulunduruyor. Önümüzdeki sezon futbola devam edip etmeyeceği merak konusu olan Murat Uluç, 10 lig maçında 1 gol attı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor
Eşini öldürüp intihar etti Eşini öldürüp intihar etti
Füzeler demir kubbeyi delince panik başladı İsrail ordusundan soruşturma kararı Füzeler demir kubbeyi delince panik başladı! İsrail ordusundan soruşturma kararı
İsrail’in güneyini cehenneme çeviren İran’dan ’sonraki adım’ sinyali: Zamanı geldi İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi
Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa’yı sarsan teklifle ortaya çıktı Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa'yı sarsan teklifle ortaya çıktı
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

23:39
Bomba iddia Victor Osimhen Türkiye’nin köklü kulübünü satın alıyor
Bomba iddia! Victor Osimhen Türkiye'nin köklü kulübünü satın alıyor
22:44
Beşiktaş’a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
22:35
Netanyahu bu kez mağdur rolüne büründü: İran’ın niyeti sivilleri öldürmek
Netanyahu bu kez mağdur rolüne büründü: İran'ın niyeti sivilleri öldürmek
22:25
Bağdat Havalimanı’na saldırı: 5 yaralı
Bağdat Havalimanı'na saldırı: 5 yaralı
21:19
’’İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde fosfor bombası kullandı’’ iddiası
''İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde fosfor bombası kullandı'' iddiası
20:22
İran’ın başkenti Tahran’da ardı ardına patlama
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 00:41:39. #7.12#
