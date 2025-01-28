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Kayserispor, deplasmanda oynadıkları Sivasspor maçında takım arkaşına tokat atan Kamerunlu futbolcu Stephane Bahoken'i süresiz kadro dışı bıraktı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Stephane Bahoken kadro dışı bırakıldı. Deplasmanda Sivasspor ile oynanan maçta takım arkadaşına tokat attığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Bahoken, sarı kırmızılı yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılırken, ayrıca para cezası da verileceği bildirildi.

Bahoken, bu sezon 14 maçta forma giyerken, 2 gol katkısı sağladı. - KAYSERİ