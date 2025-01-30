Bahoken PFDK\'ya Sevk Edildi

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Kayserispor ve sarı kırmızılı takımın forvet oyuncusu Stephane Bahoken, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor ve Kayserispor'un forvet oyuncusu Stephane Bahoken, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şu şekilde:

"Kayserispor Kulübü'nün 25 Ocak 2025 tarihinde oynanan Sivasspor-Kayserispor Süper Lig Sezonu müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Kayserispor Kulübü futbolcusu Stephane Bahoken'in aynı müsabakadaki kural dışı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26 Ocak 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - KAYSERİ