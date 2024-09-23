Bahri Tanrıkulu: Tekvando'da Değişim Vakti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bahri Tanrıkulu: Tekvando'da Değişim Vakti

Bahri Tanrıkulu: Tekvando\'da Değişim Vakti

Başkan adayı Tanrıkulu, federasyonda köklü değişim ve yeni projelerle tekvandoya çağ atlatacak.

23.09.2024 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Adayı Bahri Tanrıkulu camianın artık değişim istediğini belirterek göreve gelmeleri durumunda çağ atlatacaklarını söyledi.

20 Ekim'de Ankara'da gerçekleşecek olağan genel kurulda tekvando federasyonu başkan adaylığını açıklayan Bahri Tanrıkulu seçim çalışmalarını sürdürüyor. Kariyerinde Olimpiyat İkinciliği, 3 Dünya Şampiyonluğu ve 5 Avrupa Şampiyonluğu bulunan Tanrıkulu yaptığı açıklamada "Ben yıllarca ülkemi, camiamı en iyi şekilde temsil ettim. Artık önce Allah'a sonra camiamıza emanetiz. Onların desteğini alacak bu seçimleri kazanacağız. Takım arkadaşlarımın çoğunun kulüpleri var, bu camia bizim camiamız. Camiadan çok güzel bir teveccüh, destek var bana. Öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Mevcut yönetimi eleştiren Tanrıkulu 20 yıldır Tekvando Federasyonu'nu yönetenlerin proje bazlı hareket etmediğini ve camiaya verilen sözlerin tutulmadığını öne sürerek yönetime geldiklerinde ciddi bir köklü değişime gideceklerini belirtti. Bahri Tanrıkulu, birçok projeleriyle birlikte ilk olarak tesisleşmeye gideceklerini ve ardından Tekvando Süper Ligi ve Bölgesel Liglerin kurulacağını, alt yapıdan yetişen sporcuların önünü açmayı ve daha yetenekli sporcuları camiamızla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca kuracakları Pi Tekvando yazılımı ile çağ atlatmayı hedeflediklerini belirten Tanrıkulu, tekvandoyu hak ettiği yere Genç ve dinamik kadrosuyla taşıyacaklarını belirtti.

Kaynak: DHA

Bahri Tanrıkulu, Politika, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahri Tanrıkulu: Tekvando'da Değişim Vakti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:00 Her şey saniyeler içinde olmuş Bursa’da 2 pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Her şey saniyeler içinde olmuş! Bursa'da 2 pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
11:37 Adalet Bakanı Tunç’tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var
10:49 İsrail’den Lübnan için katliam emri: Binaları derhal boşaltın, bomba yağdıracağız İsrail'den Lübnan için katliam emri: Binaları derhal boşaltın, bomba yağdıracağız
09:53 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç İmamoğlu’nun hoşuna gitmeyecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
23:22 Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı İçindeki bir cümle hemen göze çarptı Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı
21:58 Kara Kartal son nefeste kazandı Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi
21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
21:25 Boşuna Premier Lig demiyorlar Manchester City-Arsenal maçında çılgın son Boşuna Premier Lig demiyorlar! Manchester City-Arsenal maçında çılgın son
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
21:17 Dünyaca ünlü Times Meydanı’nda ’’Türkiye’’ reklamları Dünyaca ünlü Times Meydanı'nda ''Türkiye'' reklamları
20:25 Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı! Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 12:19:50. #1.13#
SON DAKİKA: Bahri Tanrıkulu: Tekvando'da Değişim Vakti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement