Baja yarışlarında pilotlar ilk kez 500 kilometre koşacak - Son Dakika
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Baja yarışlarında pilotlar ilk kez 500 kilometre koşacak

18.10.2022 17:13

- Baja yarışlarında pilotlar ilk kez 500 kilometre koşacak Bolu'da üç gün sürecek olan 'Baja 500' yarışlarında pilotlar Türkiye'de ilk kez 500 kilometrelik zorlu parkurlarda zafere ulaşmak için yarışacak.

- Baja yarışlarında pilotlar ilk kez 500 kilometre koşacak

BOLU - Bolu'da üç gün sürecek olan 'Baja 500' yarışlarında pilotlar Türkiye'de ilk kez 500 kilometrelik zorlu parkurlarda zafere ulaşmak için yarışacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü'nün destekleriyle Bolu'da düzenlenecek olan Baja yarışları, 21 Ekim Cuma günü kent merkezinde yapılacak seremoni ile başlayacak. Üç gün sürecek olan 'Baja 500' yarışlarında 40 pilot Türkiye'de ilk kez 500 kilometre koşarak birincilik için mücadele edecek.

Yarışlarla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan

Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü Başkanı Burhan Turan, "Geçen sene de Baja şampiyonasının ikinci ayağını Bolu'da gerçekleştirdik. Bu sene de Bolu'da 'Baja 500' adıyla şampiyonayı gerçekleştireceğiz. 500 kilometrelik etabımızı hazırladık. Bu yarış şuanda federasyonun Türkiye'de gerçekleştirdiği ilk yarış olacak. Bolu'nun turizmine katkı vereceğini düşünüyoruz. Şu anda 20 kayıt var. 40 sporcu Bolu'daki yarışı koşacak. Yarış cuma, cumartesi ve pazar günlerinden oluşuyor. Cuma günü seremoni start ile başlayacak. Cumartesi günü At Yaylası bölgesinde 120 kilometrelik etabı 2 kez koşacaklar. Pazar günü de Aladağ etabını koşacaklar" dedi.

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Kaynak: İHA

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Baja yarışlarında pilotlar ilk kez 500 kilometre koşacak - Son Dakika

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