Bakan Bak, 52 bin kişilik Yeni Ankara Stadyumu\'nda inceleme yaptı

Yeni Ankara Stadyumu'nda incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Stadyum 15 günden 15 güne kullanılan bir yer değil, varlığıyla devam eden bir yapı olacak. Yaşayan bir sistem olacak, bir ekosistem olacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yapımı devam eden Yeni Ankara Stadyumu'nu ziyaret etti. Stadyumda incelemelerde bulunan Bakan Bak, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin 2032 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Bakan Bak, "Planladığımız statlardan bir tanesi olan stadyumumuzu gezdik bugün. Hazırlıklar son noktaya geldi. Stat tamamlanmak üzere. Yakında açılışı da gerçekleşecek. 19 Mayıs Stadı yerinde tekrar yapılmış oldu. 52 bin kapasiteye ulaşan bir stadyum. Amacımız başkentte Türk sporuna yakışır güzel bir stadyum, yaşayan bir stadyumu inşa etmekti. Cumhurbaşkanımızın vizyonu buraya, başkente böyle bir stadyumun yapılması talimatını verdi. Ankara'ya hem Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kullanılmak üzere hem de ülkemizin milli maçlarının da büyük finallerinin de oynanabileceği bir stadyumun kazandırılması önemli. Ankara'nın güzide kulüpleri var. Ankaragücü başta olmak üzere Gençlerbirliği ve milletimiz için de önemli olan, herkesin anısının olduğu 19 Mayıs Gençlik Parkı bu civarda. Türk sporunun da önemli yerlerinden bir tanesi. Burası yaşayan bir stat. Altında 16-17 tane bireysel branşların da olacağı tesisler var. Yine bakanlığımızın il müdürlüğü, çeşitli bölümlerinin olacağı 7 gün 24 saat açık olan bir tesis olacak" diye konuştu.

"Özel bir yapım, 80 tane locası var"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, stadyumun hoş bir ambiyansı olduğunu söyleyerek, "Projesi de çelik açıklığı bakımından da çok önemli bir özelliğe sahip. Dediğim gibi, Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla şu ana kadar yaklaşık 37-38 tane stadyum inşa ettik. Diğerlerinin de inşaatları devam ediyor. Bu da bu zamana kadar inşa ettiklerimizin en büyüğü. En büyük stadyum, aynı zamanda Galatasaray Stadı 52 bin 400, bu 52 bine yakın. Yine Türkiye modern stadyumlara, UEFA standartlarına, FIFA standartlarında stadyumlara sahip. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mıza da teşekkür ediyoruz. TOKİ marifetiyle onların da tecrübesi var. Burada önemli olan Ankara'ya, başkente böylesine önemli bir tesisi kazandırmak, bu önemli. Güzel bir çalışma var. Müteahhitlere de teşekkür ediyoruz. Onlar da canla başla hazırlıklar yaptılar. Önemli bir tesis. Bizim açısından da inşallah burada milli takımlarımız başarılı maçlar oynarlar. Yine Ankara'mızın güzide takımları ve diğer organize edeceğimiz işte Süper Kupa gibi Türkiye Kupası finalleri gibi böyle büyük organizasyonların olabileceği niteliklere sahip. Gururla tüm dünyaya tanıtabileceğimiz, anlatabileceğimiz, UEFA'ya, FIFA'ya gösterebileceğimiz önemli bir tesisi kazanmış oluyoruz. Özel bir yapım, 80 tane locası var. Alt kısımlarda pek çok aktiviteler için, bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın aktiviteleri için kullanacağız. İçeride gençler için pek çok faaliyeti gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Stadyum 15 günde bir kullanılan bir yer değil, varlığıyla devam eden bir yapı olacak"

Stadyumda boks, güreş, tekvando, karate gibi bireysel branşların da gerçekleştirilebileceği bir alan olacağına dikkati çeken Bakan Bak, "Stadyum 15 günden 15 güne kullanılan bir yer değil, varlığıyla devam eden bir yapı olacak. Yaşayan bir sistem olacak, bir ekosistem olacak. Baktığınız zaman da etrafında kafeler, restoranlar gibi pek çok sosyal aktivitenin yapılabileceği bir alana dönüşüyor. Yanında da yine atletizm tesisinin inşaatı devam ediyor. O da Ali Naili Moran, daha önce buradaydı. Onu da korumuş oluyoruz. Yine diğer tesisleri de etrafına kazandırmaya devam edeceğiz. Ankaralılar için gerçekten çekim merkezi. Ulaşım da kolay, metro var yanından geçen. İnsanların gençliğinde, hayallerinin olduğu pek çok hatırasının olduğu bir ortam. Türk sporu için hayırlı olsun. Türk sporunun önemli müsabakalarının oynandığı stat yeniden hayata geçirilmiş oldu, yeniden kazandırılmış oldu. Bu noktada Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun Ankaralılara, ülkemize, Türk futboluna, kulüplerimize ve burada yetişecek pek çok sporcuya hayırlı olsun diyoruz" açıklamasında bulundu.

"Çim serileli yaklaşık 1 ay oldu"

En kısa zamanda stadyumun açılışı için gerekli hazırlıkları yapacaklarını aktaran Bak, "Şu anda çim serileli yaklaşık 1 ay oldu. Gördüğümüz kadarıyla da güzel bir zemin ortaya çıkıyor. Bakımı da arkadaki aletlere baktığınız zaman da güzel bir ortam. Bu hususta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, TOKİ'ye vizyonu ve bize kattığı destek sebebiyle de Cumhurbaşkanımıza ayrıca müteahhit firmalara, emeği geçen çalışanlara teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyorum" dedi.