Bakan Bak, Ankara\'da açılan salonda TCF\'nin artık kirada olmadığını söyledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun (TCF) artık kendisine ait bir binada antrenmanları takip edebileceğini söyledi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Cimnastik Salonu ve federasyon binası açılışı Ankara'da gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla yapılan açılışta, Bakan Bak bir konuşma gerçekleştirdi.

Türk sporunda ülke genelinde çok ciddi tesis yatırımlarının sürdüğünü belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu adımların gençlik ve spor vizyonunu her geçen gün daha da güçlendirdiğini vurgulayarak, "Videoları izlerken Türk sporundaki gelişmeleri kaydetmiş olduk. Özellikle Türk sporunda çok ciddi spor tesisi yatırımı Türkiye'nin dört bir yanında yapılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, bizler için ortaya koyduğu spor vizyonu, Türkiye Yüzyılı'nda gençlik ve spor yönündeki vizyonu bizlere Türkiye'nin dört bir yanında böylesine modern tesisleri kazandırma şevkini arttırıyor. Gerçekten güzel bir eser oldu, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Sporun temeli olan cimnastiğin sporcularımıza ulaşması için tesisin yapılması kararını verdik"

Ankara'daki cimnastik salonu eksikliğinin giderilmesi amacıyla hızlıca karar aldıklarını ifade eden Bakan Bak, tesisin iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlandığına dikkati çekerek, "Federasyon başkanımız bir ziyaret esnasında Ankara'da cimnastik salonu konusunda eksiğimiz olduğunu söyleyip 'Federasyon binası ve yanında bir spor kompleksi, cimnastik tesisi yapalım' deyince biz de hiç düşünmeden sporun temeli olan cimnastiğin sporcularımıza ulaşması için böyle bir tesisin yapılması kararını verdik. İki yıl içerisinde tamamlandı ve gerçekten ortaya güzel bir eser çıktı" dedi.

"TCF artık kirada değil, kendisine ait bir binada antrenmanları takip edebilecek"

Tesisin teknik donanımı ve fiziksel yapısı hakkında detaylı bilgiler paylaşan Bak, projenin çevreye duyarlı bir yaklaşımla hayata geçirildiğini belirterek, "Türk sporunda büyük yatırımlar var. Burası 46 bin metrekarelik bir alana inşa edildi, kapalı salonumuz 8 bin 537 metrekarelik bir alanı kapsıyor. İçerisinde bin 250 seyirci kapasiteli tribünü, yemekhanesi, sporcu sağlık odası, fitness alanı, bilişim eğitim alanları ve 150 kişilik toplantı salonu bulunuyor. Türkiye Cimnastik Federasyonu artık sağda solda kirada değil, kendisine ait bir binada antrenmanları takip edebilecek. Tesisimiz ayrıca çevreye duyarlı projelendirildi ve güneş enerjisi sayesinde elektrik ihtiyacının bir kısmı da üretilebilecek" ifadelerini kullandı.

"Anıttepe'deki olimpik havuzumuz bitmek üzere, onun da açılışını yapacağız"

Başkent genelinde yürütülen diğer spor projelerine ve yeni stadyum çalışmasına değinen Bakan Bak, tesisleşme hamlesinin artarak süreceğini dile getirerek, "Ankara'ya güzel eserler kazandırmaya devam ediyoruz, açılışlara da devam edeceğiz. Anıttepe'deki olimpik havuzumuz bitmek üzere, onun da açılışını yapacağız. Ankara'nın merkezine Türkiye'nin üçüncü büyük stadyumunu yapıyoruz. Ankara Stadyumu, içindeki 17 salonuyla beraber muhteşem bir eser olacak. Ankara'nın her ilçesine eserler kazandırmaya devam ediyoruz; Türkiye'nin spor tesisi yatırımı muhteşem oluyor" şeklinde konuştu.

"Finallerde, adı olan; dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalyaları olan bir Türkiye var"

Cimnastik branşında uluslararası alanda kazanılan tarihi başarılara ve kürsüye çıkan milli sporculara dikkati çeken Bak, yapılan yatırımların karşılığının alındığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Cimnastikte daha önceleri kürsü görmezken, adımız sanımız okunmazken bugün finallerde, meydanlarda adı olan; dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalyaları olan bir Türkiye var. Yolu açan sporcularımızdan İbrahim Çolak ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı. Adem Asil dünya şampiyonu oldu. Ferhat Arıcan ilk olimpiyat madalyasını getirdi. Ahmet Önder, Ayberk Koşak, Alperen Ege Avcı, Volkan Doğan, Mehmet Efe, Ayşe Begüm Onbaşı, Nilgün Atan, Selim Özerviş ve İlayda Harmanat gibi gençlerimiz dünya finallerinde yer aldı. Yolumuz açık, madalyalar Türk sporcularını bekliyor."

"Antrenman salonu eksikliğini de tamamlayıp Türk cimnastiğinin hizmetine sunacağız"

Diğer spor branşlarındaki gurur verici gelişmelere işaret eden Bakan Bak, emeği geçen isimlere teşekkür ederken Sancaktepe'deki yeni projeye de değinerek, "Türkiye Voleybol Federasyonu ve kadın voleybolcularımız üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldular. Tekvandocular, güreşçiler, karateciler, basketbolcular ve bu ülkenin sporcuları başarıdan başarıya koşuyor. Bu bayrağı gönderde dalgalandırmak bizim gururumuzdur. Önceki dönem bakanlarımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akif Çağatay Kılıç ve diğer bakanlarımızın da büyük emekleri var. Sancaktepe'deki tesisi de federasyonumuza tahsis etmiştik, oradaki antrenman salonu eksikliğini de tamamlayıp Türk cimnastiğinin hizmetine sunacağız" ifadelerine yer verdi.

"Hep beraber Türk sporu için çalışmaya devam edeceğiz"

Türk sporunun geleceğine yönelik hedeflerini açıklayan Bak, tüm branşlarda tesisleşme ve organizasyon çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğinin altını çizerek, şunları dile getirdi:

"Diğer federasyonlarımızın da binalarını ve yeni tesislerini kazandırmak için çalışıyoruz. İstanbul'da muhteşem bir atletizm pisti yapıyoruz. Abdi İpekçi yeniden inşa ediliyor, Basketbol Gelişim Merkezi kazandırıldı. Voleybol ve judo federasyonlarımızın yeni tesis projeleri yükseliyor. Her tarafa spor tesisi yapmaya devam edeceğiz. Bu güzel tesiste başarılı sporcular, organizasyonlar ve madalyalar istiyoruz. Hep beraber Türk sporu için çalışmaya devam edeceğiz."

Suat Çelen: "Bu salon gerçekten başkentimize çok yakıştı"

Türk cimnastiği adına çok özel ve gurur verici bir vesileyle bir araya geldiklerini aktaran Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ise, "Bakanımızın teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı buluşmada, ülkemiz sporunun geleceğine yönelik önemli bir adımı birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başkentimize, Ankara'mıza, sporun ve sporcunun başkentine böylesine modern ve nitelikli bir cimnastik salonunun kazandırılmış olması bizleri çok mutlu etmiştir. Bu salon gerçekten başkentimize çok yakıştı. Sadece fiziksel imkanlarıyla değil, taşıdığı vizyonla da Türkiye'nin en önemli cimnastik merkezlerinden biri olacağına hiç şüphemiz yok" açıklamasında bulundu.

"Bu salon; Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıracağımız yeni başarıların merkezi olacaktır"

Spor tesislerinin aslında geleceğe yapılan yatırımlar olduğunu vurgulayan Çelen, "Bu anlamda Türk sporuna ve özellikle Türk cimnastiğine verdiğiniz destek için önce şahsım, federasyonumuz ve tüm cimnastik ailemiz adına sizlere gönülden teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda bu salon; elde ettiğimiz başarıları daha da ileriye taşıyacak ve Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıracağımız yeni başarıların merkezi olacaktır. Burada yetişecek sporcularımız Türk cimnastiğinin güçlü geleceğini inşa edecek ve ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada başarıyla temsil edeceklerdir. Bu salon yalnızca bugünün değil, Türkiye'nin başarılı yarınlarının da önemli bir simgesi olacaktır" diye konuştu.

Açılışa Bakan Bak'ın yanı sıra Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TCF Başkanı Suat Çelen, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, sporcular ve davetliler katıldı.