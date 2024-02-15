Bakan Bak, Buse Tosun Çavuşoğlu'nu tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bakan Bak, Buse Tosun Çavuşoğlu'nu tebrik etti

Bakan Bak, Buse Tosun Çavuşoğlu\'nu tebrik etti

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından telefonla aranarak tebrik edildi. Buse Tosun Çavuşoğlu, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada hedefinin olimpiyatlarda da altın madalya kazanmak olduğunu belirtti. Bakan Bak ise Buse'nin performansını takdir ederek, olimpiyatlarda daha iyi olacağına inandığını söyledi.

15.02.2024 22:15  Güncelleme: 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Buse Tosun Çavuşoğlu'na Bakan Bak'tan tebrik telefonu

BÜKREŞ - Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nu Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, telefonla arayarak tebrik etti.

Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kilo finalinde Ukraynalı rakibi Tetiana Sova Rizhko'yu 5-2 mağlup eden Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalyanın sahibi oldu. Müsabakanın ardından yaptığı açıklamada 2023 yılında Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olarak bu turnuvaya katıldığını ve hedefinin altın madalya olduğunu belirten Buse, olimpiyatlarda da altın madalya kazanmak istediğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da, telefonla arayarak milli güreşçiyi tebrik etti. Çok iyi ve çok akıllıca mücadele ettiğini belirten Bakan Bak'a, Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Buse'nin olimpiyatlarda eksikleri kapatarak daha iyi olacağının yanıtını verdi.

Buse Tosun Çavuşoğlu, destekleyen herkese teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor Bakanı, Romanya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Bak, Buse Tosun Çavuşoğlu'nu tebrik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 23:32:15. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Bak, Buse Tosun Çavuşoğlu'nu tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement