Bakan Bak: Dünkü derbide oynanan futbol tatmin etmedi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Dünkü derbide oynanan futbol, taraftarları ve kimseyi tatmin etmedi" dedi.

Bakan Bak, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanan ve 0-0 sona eren Fenerbahçe- Galatasaray derbisine ilişkin, "Dünkü derbide oynanan futbol taraftarları ve kimseyi tatmin etmedi. Taktik savaşı şeklinde geçti. Süper Kupa'da oynanacak derbi maçın sonunda kupa olacağı için iyi oynayan kazansın diyoruz. Başarılar diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.