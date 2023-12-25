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Bakan Bak: Dünkü derbide oynanan futbol tatmin etmedi - Son Dakika
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Bakan Bak: Dünkü derbide oynanan futbol tatmin etmedi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde oynanan futbolun taraftarları ve kimseyi tatmin etmediğini belirtti. Bakan Bak, derbi maçın taktik savaşı şeklinde geçtiğini ve Süper Kupa'da iyi oynayanın kazanmasını dilediğini ifade etti.

Bakan Bak: Dünkü derbide oynanan futbol tatmin etmedi
25.12.2023 - 13:34,
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Dünkü derbide oynanan futbol, taraftarları ve kimseyi tatmin etmedi" dedi.

Bakan Bak, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanan ve 0-0 sona eren Fenerbahçe- Galatasaray derbisine ilişkin, "Dünkü derbide oynanan futbol taraftarları ve kimseyi tatmin etmedi. Taktik savaşı şeklinde geçti. Süper Kupa'da oynanacak derbi maçın sonunda kupa olacağı için iyi oynayan kazansın diyoruz. Başarılar diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA
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Mehmet Kasapoğlu, Fenerbahçe, Spor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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