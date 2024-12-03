Bakan Bak: "Engelli spor branşlarındaki başarılarımız tesadüf değil" - Son Dakika
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Spor

Bakan Bak: "Engelli spor branşlarındaki başarılarımız tesadüf değil"

Bakan Bak: "Engelli spor branşlarındaki başarılarımız tesadüf değil"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, engelli sporcuların 2024 yılında katıldığı uluslararası organizasyonlarda 561 madalya kazandığını bildirdi.

03.12.2024 11:55
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, engelli sporcuların 2024 yılında katıldığı uluslararası organizasyonlarda 561 madalya kazandığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bak, engelli milli sporcuların 2024 yılında uluslararası alanda katıldığı organizasyonlarda şu ana kadar 182'si altın, 208'i gümüş ve 171'i bronz olmak üzere toplam 561 madalya kazandığını bildirdi.

Bakan Bak, son 22 yılda engelli vatandaşlara yönelik önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, "Sporun içinden gelen bir lider olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan yatırımlar, tesisler ve ilgili federasyonlara verilen destekler sayesinde engelli spor branşlarında büyük ilerleme kaydedildi. Spor salonlarımızı, gençlik tesislerimizi her kesimden, her yaştan insanımız için erişilebilir kıldık. Onlara uygun engelli otobüsleri yaparak ulaşımlarını kolaylaştırdık. Daha önce evinden dahi çıkamayan engelli vatandaşlarımız, uyguladığımız projelerle spor yoluyla hayata tutundu. Spor organizasyonlarında madalya alan veya alamayan tüm engelli sporcularımızla gurur duyuyoruz. Başta aileleri olmak üzere antrenörlerine, sporcularımızın kulüplerine ve yöneticilerimize verdikleri emeklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Bu başarı sistemli, uzun zamana yayılan bir çabanın eseridir"

Bakan Bak, engelli sporcuların katıldıkları organizasyonlarda madalya kazanmasından ziyade, ortaya koydukları çabanın çok daha anlamı ve değerli olduğunu söyledi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların toplam 28 madalya kazanarak tarihi bir başarı elde ettiğini hatırlatan Bakan Bak, şunları söyledi:

"Bu başarı tesadüf değil, sistemli, uzun zamana yayılan bir çabanın eseridir. Türkiye'nin Paralimpik Oyunları'ndaki gelişimi, yıllar içinde hem katılım hem de madalya sayısı açısından büyük bir ilerleme göstermiştir. Atlanta 1996 Paralimpik Oyunlarına hiçbir sporcumuz katılamazken, bu paralimpik oyunlarından sonra her oyunlarda sporcu göndermeye ve başarı kazanmaya başladık. Özellikle devletimizin desteğinin artması engelli branşlarında başarı gelmesini sağladı. Engelli vatandaşlarımızın sporun her branşında daha fazla yer almaları, daha fazla görünür olmaları için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bakan Bak: 'Engelli spor branşlarındaki başarılarımız tesadüf değil' - Son Dakika

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