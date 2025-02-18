Bakan Bak: \'Gençlerimizin Fikirlerini Paylaşmalarını İstiyoruz\'

Spor

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak , "Fikirlerini anlatan, fikirlerini paylaşan ve bu coğrafyayı güçlü kılmamızı sağlayan, manevi değerlerine sahip, ülkesinin önemli değerlerini özümsemiş ve vatanını seven gençler istiyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Afet Yönetimi ve Dayanıklılık, Bilim ve Teknoloji, Gençlik Sağlığı ve Spor, İstihdam ve Girişimcilik, Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme ile Çevre ve İklim" konularını içeren 'Gençlik Politika Belgesi Paydaş Toplantısı'na katıldı.

Paydaş Toplantısı'nda Bakan Bak'a, gençlik ile ilgili konularda çalışan uzmanlar, gençlik gruplarının temsilcileri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşların çalışma gurupları eşlik etti. Toplantıda; 81 ilde gençlerin ve konu ile ilgili kişilerin katılımı ile düzenlenen vizyon çalıştaylarında belirlenen hedeflerin öncelik sırası tespit edildi ve guruplar arasında fikir birliğini sağlandı. Bakan Bak, Türkiye yüzyılında gençlerin rolünün önemli olduğunu belirterek, gençlerin yüzyılını spor yüzyılı olarak gördüğünü ifade etti. Bakan Bak, Gençlik ve Spor Politika Belgesi'ni yenilemek için gençlerle çalışmalara başladıklarını ifade ederek, "Temmuz 2024'ten itibaren çeşitli çalışmalar adım adım yapıldı. Sonra vizyon çalıştayları yapıldı. Aralık ayı boyunca 81 ilimizde çok önemli öneriler ortaya çıktı. Bizler tabii gençlerimizin bu enerjisine, bu heyecanına yön vermek istiyoruz" diye konuştu.

'PAYDAŞLARIMIZLA ORTAK KONULARIMIZI GÖRÜŞMEK İSTEDİK'

Bakan Bak, Gençlik Politika Belgesi Paydaş Toplantısı'na gençlerin katılım göstermesini büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Biz bu toplantının sürecinde paydaşlarımızla da ortak konularımızı görüşmek istedik. Toplantımızda; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik, İklim Bakanlığımız ve yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve İç İşleri Bakanlığımız var. Gençlerimizin bu süreç içerisindeki her birinin dokunduğu alanlar var. Biz ortaklarımızla da bunları görüşelim istedik. Bir yol çizmemiz lazım. Üniversiteler, üniversitedeki akademisyenler, Eğitim Araştırma Koordinasyon Genel Müdürlüğümüz, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz 'deki uzmanlarımızın çalışmaları var. Bunları harmanlayıp bir araya getirip uzman paydaşlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber düşüncelerimizi paylaşarak ilerletmek istiyoruz" dedi.

'GENÇLERİMİZİ 6 ŞUBAT DEPREMİNDE YANIMIZDA GÖRDÜK'

Gençlerin kendilerini ifade etmelerinin ve özgüvenli olmalarının öneminin büyük olduğunu vurgulayan Bakan Bak, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, "Fikirlerini anlatan, fikirlerini paylaşan ve bu coğrafyayı güçlü kılmamızı sağlayan, manevi değerlerine sahip, ülkesinin önemli değerlerini özümsemiş, vatanını seven gençler istiyoruz. Tabii ki bunlar çok önemli. Bütün gençlerimizin bu bilinçle olması için afet yönetimi ve dayanıklılık konusunda görüşler ortaya çıksın istiyoruz. Çünkü biz gençlerimizi 6 Şubat depreminde yanımızda gördük. O gençlerin heyecanını, o gençlerin çabalarını, o bilici yaşamak gerekiyor. Yaşadığımız süreçler içerisinde de toplumsal olarak bu afet yönetimi ve dayanıklılık konusunda görüşlerin ve toplumsal bilincin artmasını istiyoruz. Buraya gelmenizi ve Millet Kütüphanesi'ni görmenizi istedik. Buradaki çalışmaları yapmanızı istedik. Sizleri seviyoruz. Gençlerimize inanıyoruz. Ülkemiz için çalışacağız, çalışacağız. Gençlerle güçlüyüz" ifadelerinde bulundu.