Türkiye Spor Yatırımlarıyla Gelişiyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Modern stadyumlarıyla, kapalı yüzme havuzlarıyla, atletizm pistleriyle, spor salonlarıyla ve pek çok tesisiyle Türkiye, UEFA, FIFA standartlarında uluslararası organizasyonlar yapılabilecek tesislere sahip.Türkiye hızla spor ülkesi olma yolunda ilerliyor." dedi.

Bakan Bak, Sakarya'nın Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi'nde düzenlenen "Spor Yatırımları Tanıtım ve Temel Atma Töreni"nde yaptığı konuşmada, Arifiye'de yarı olimpik yüzme havuzu ve gençlik merkezinin temel atma törenini gerçekleştireceklerini, bunun yanı sıra 4 ilçede spor salonu ile futbol ve basketbol sahaları inşa edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporu sevmesi, eski sporcu olması ve gençlik hareketlerinden gelmesinin etkisiyle pek çok il ve ilçede spor tesisleri devrimi yaşandığına işaret eden Bak, "Modern stadyumlarıyla, kapalı yüzme havuzlarıyla, atletizm pistleriyle, spor salonlarıyla ve pek çok tesisiyle Türkiye, UEFA, FIFA standartlarında uluslararası organizasyonlar yapılabilecek tesislere sahip.Türkiye hızla spor ülkesi olma yolunda ilerliyor." diye konuştu.

Bak, özellikle bağımlılıkla mücadele konusunda gençlerin yanında olmaları gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dijital bağımlılık, uyuşturucu bağımlılığı, içki ve kötü alışkanlıklarla mücadele bizim birinci işimiz. Bunu önlemenin yolu nedir? Ailelerimize, annelere, babalara, dedelere söylüyoruz, çocuklarınızı, torunlarınızı spor tesislerimize getirin. Şimdi burada yarı olimpik kapalı yüzme havuzu yapılacak. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesiyle bugüne kadar 12 milyon insanımıza, çocuğumuza, gencimize yüzme öğrettik. Arifiye'nin, Adapazarı'nın çocukları ve diğer ilçelerdeki çocuklar burada hocaların kontrolünde yüzme öğrenecek. Hocaların kontrolünde öğrenecekler. Derelerde ya da denizlerde boğulmayacaklar. Yaz, kış buraya gelecekler."

Bakan Bak, Türkiye'deki gençlik merkezlerinin, çocukların özgüven kazanmalarında ve sosyalleşmelerinde çok önemli rol oynadığını dile getirdi.

Türkiye'nin en büyük sorunlarından birinin obezite olduğunu, yüzde 65'in üzerinde obezite oranına sahip olunduğu aktaran Bak, herkesin günlük en az 5 bin adım atması gerektiğinin, hareketli toplumun sağlık sorunlarıyla daha az karşılaşacağının altını çizdi.

Osman Aşkın Bak, Sakarya'da geçen hafta çıkan orman yangınlarında mücadele eden herkese teşekkür ederek, "Lütfen ormanlarımızı, akciğerlerimizi koruyalım. Pikniklerde ateş yakmayalım, yakarsak mutlaka söndürelim. Çok dikkatli olalım, bu çok önemli bir mücadele." dedi.

Mollaköy Mahallesi'nde Türkiye'nin ve Avrupa'nın en önemli kano ve kürek tesislerinden birinin yapımına başlayacaklarını bildiren Bak, "Kamulaştırmayla ilgili sözleşmeyi imzalayacağız ve kamulaştırma süreci başlayacak. Bir ay süre verdik, bu süre içinde tamamlanacak. Herkes destek verecek, buranın insanları destek verecek, çocuklarımız orada spor yapacak. Ayrıca çok büyük millet bahçesi oluşacak. Hepimiz Sakaryalılar olarak bu tesislerden yararlanacağız. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza, bize verdiği destekler ve talimatlar için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bak, Adapazarı'na 4 bin kişilik spor salonu ve gençlik merkezi inşa edeceklerini, spor şehri Sakarya'nın bu yatırımları hak ettiğini sözlerine ekledi.

Programda, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da konuşma yaptı.

Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın yaptığı duanın ardından açılış töreni gerçekleştirildi.