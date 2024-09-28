Avrupa Spor Haftası\'nda Sporun Önemi Vurgulandı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Aktif ol" sloganıyla düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliğine katıldı.

Bağcılar Meydanı'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile AB Başkanlığı himayesindeki organizasyon, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonunda düzenlendi.

Sporun yaygınlaştırılması ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte farklı branşlardan sporcular ve vatandaşlar bir araya geldi.

Bağcılar Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda ailelere seslenen Bakan Bak, çocukların spor yapmalarına teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sporun çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu da vurgulayan Bakan Bak, "Spor yapmayan çocuk kötü alışkanlıklar edinir, çevresine zarar verir. Böyle olsun istemiyorsak çocuklarımızı spor salonlarına getirelim. Spor kulüplerine, belediyelerin spor okullarına getirelim. Yeni spor tesisleri ve gençlik kampı için Bağcılar Belediyesi ile ortak çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Haraketliliği artırmamız lazım"

2024 yılını haraketlilik yılı ilan ettiklerinin de altını çizen Bakan Bak, şöyle devam etti:

"Yıl boyunca meydanlarda çeşitli aktiviteler yapılıyor. Amaç çocuklarımızın sosyalleşmesi, paylaşmayı öğrenmesi. Spor aynı zamanda bizi diyabet, obezite gibi çağımızın hastalıklarından uzak tutar. Az hareket ediyoruz. Haraketliliği artırmamız lazım. Türkiye'nin dört bir yanında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliğinde Avrupa Spor Haftası etkinliklerini düzenliyoruz. Meydanlar çok şen, cıvıl cıvıl. Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı ve ekibini tebrik ediyorum."

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sporda atılım gerçekleştirdiğini vurgulayan Bakan Bak, şunları söyledi:

"Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi nedeniyle stadyumları, yüzme havuzları, spor salonlarıyla bir spor devrimi yaşamaktadır. Bunun sonucunda birçok Avrupa ve dünya şampiyonasına ev sahipliği yapmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizin dört bir yanına tesis yapılması talimatları doğrultusunda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yarın Türk sporu için önemli bir tesis olan Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapacağız. Dev bir basketbol kompleksi hizmete girecek. Açılışında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı oynanacak. Her şey Türk sporu ve gençlerimiz için. Avrupa'da bile olmayan böylesine dev tesisi ülkemize kazandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum."

Organizasyonda konuşan Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu da, Avrupa Spor Haftası etkinliğinin tüm Avrupa'da kutlandığına dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu etkinlikler günlerce, haftalarca süren hazırlıkların sonucunda oluyor. Bağcılar Belediyemizin destekleriyle tüm faaliyetimizi 3 gün içerisinde gerçekleştirdik. Kıymetli başkanımıza huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım sizlerin destekleriyle sporumuzu her yaştan insanımıza yaymaya, kitlesel etkinliklerle herkesi spora davet etmeye devam edeceğiz. Bugün burada sabah saatlerinden itibaren binlerce gencimiz spor etkinlikleri ile buluşuyor. Bundan sonra da bu faaliyetlerimiz artarak devam edecek. Burada da sizlere şunun sözünü verebilirim; her yerde bir yapılıyorsa Bağcılar'da bir fazlası yapılacak."