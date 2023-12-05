 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bakan daha 2 gün önce prim sözü vermişti! Kayserispor'a transfer yasağı geliyor - Son Dakika

Bakan daha 2 gün önce prim sözü vermişti! Kayserispor'a transfer yasağı geliyor

Trabzonspor galibiyeti sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin prim sözü verdiği Kayserispor, eski futbolcusu Andrea Bertolacci'ye olan borçları nedeniyle transfer yasağı alabilir.

05.12.2023 - 14:56,  Güncelleme: 15:27
Abone Ol

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor'u 1-0 yenen Kayserispor'da futbolculara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin prim sözü vermesi tepki çekmişti. Bu olay üzerinden 2 gün geçmesinin ardından Kayserispor şimdi de transfer yasağıyla gündemde.

2.4 MİLYON EURO ÖDEME YAPMAK ZORUNDALAR

Kayserispor, eski futbolcusu Andrea Bertolacci'ye olan borçlarından dolayı transfer yasağı ile karşı karşıya. Sarı-kırmızılıların, İtalyan futbolcuya 2.4 milyon euro ödemesi gerekiyor.

"KULÜBE İHANET OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİM"

Konuya ilişkin konuşan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Bertolacci'nin transfer edildiği dönemde asbaşkandım. Bu transfer bana rağmen yapıldığı için o gün görevimden istifa ettim. Ben oyuncunun bu maliyetle alınmasının kulübe ihanet olduğunu söylemiştim." dedi.

ÖZHASEKİ NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor maçı sonrası Özhaseki, Kayserispor soyunma odasına bağlanarak, "Maça gelmek istiyordum ama kısmet olmadı. Hepinizi tebrik ediyorum. Şimdi orada yakışan neyse Ali hocam söylesin, ben ödeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan daha 2 gün önce prim sözü vermişti! Kayserispor'a transfer yasağı geliyor - Son Dakika


16:28
Gösterişli hayatıyla tanınan Nevra Bilem ve eşi 3 yılda sadece 20 bin TL vergi ödemiş Gösterişli hayatıyla tanınan Nevra Bilem ve eşi 3 yılda sadece 20 bin TL vergi ödemiş
16:25
Bakan Yerlikaya bizzat açıkladı! 10 bin polis alımı yapılacak Bakan Yerlikaya bizzat açıkladı! 10 bin polis alımı yapılacak
16:17
Dünyaca ünlü dövüşçü Connor McGregor, İrlanda'da başbakanlığa adaylığını koydu Dünyaca ünlü dövüşçü Connor McGregor, İrlanda'da başbakanlığa adaylığını koydu
16:09
Uçak burun üstü çakıldı! Pilot mucizevi şekilde kurtuldu Uçak burun üstü çakıldı! Pilot mucizevi şekilde kurtuldu
15:17
Özel'den İYİ Parti'nin ittifak teklifini reddetmesine ilk yorum: Eski dosttan düşman olmaz Özel'den İYİ Parti'nin ittifak teklifini reddetmesine ilk yorum: Eski dosttan düşman olmaz
15:16
13 yaşındaki çocuk, annesini öldürüp o anları sosyal medyadan paylaştı 13 yaşındaki çocuk, annesini öldürüp o anları sosyal medyadan paylaştı
15:00
Nagihan Karadere, evlatlıktan reddedildiği söylentisini yalanladı Nagihan Karadere, evlatlıktan reddedildiği söylentisini yalanladı
14:56
Bakan daha 2 gün önce prim sözü vermişti! Kayserispor'a transfer yasağı geliyor Bakan daha 2 gün önce prim sözü vermişti! Kayserispor'a transfer yasağı geliyor

Son Dakika
16:25 Bakan Yerlikaya bizzat açıkladı! 10 bin polis alımı yapılacak
16:17 Dünyaca ünlü dövüşçü Connor McGregor, İrlanda'da başbakanlığa adaylığını koydu
15:17 Özel'den İYİ Parti'nin ittifak teklifini reddetmesine ilk yorum: Eski dosttan düşman olmaz
15:16 13 yaşındaki çocuk, annesini öldürüp o anları sosyal medyadan paylaştı
15:00 Nagihan Karadere, evlatlıktan reddedildiği söylentisini yalanladı
14:56 Bakan daha 2 gün önce prim sözü vermişti! Kayserispor'a transfer yasağı geliyor
14:52 Markette satılan yengeç, paketin içinde canlandı
14:42 Özel'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak hareket! Partiye geri dönen Tanju Özcan'ı ayakta alkışlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2023 16:43:34. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan daha 2 gün önce prim sözü vermişti! Kayserispor'a transfer yasağı geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement