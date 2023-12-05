Bakan daha 2 gün önce prim sözü vermişti! Kayserispor'a transfer yasağı geliyor

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor'u 1-0 yenen Kayserispor'da futbolculara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin prim sözü vermesi tepki çekmişti. Bu olay üzerinden 2 gün geçmesinin ardından Kayserispor şimdi de transfer yasağıyla gündemde.
Kayserispor, eski futbolcusu Andrea Bertolacci'ye olan borçlarından dolayı transfer yasağı ile karşı karşıya. Sarı-kırmızılıların, İtalyan futbolcuya 2.4 milyon euro ödemesi gerekiyor.
Konuya ilişkin konuşan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Bertolacci'nin transfer edildiği dönemde asbaşkandım. Bu transfer bana rağmen yapıldığı için o gün görevimden istifa ettim. Ben oyuncunun bu maliyetle alınmasının kulübe ihanet olduğunu söylemiştim." dedi.
Trabzonspor maçı sonrası Özhaseki, Kayserispor soyunma odasına bağlanarak, "Maça gelmek istiyordum ama kısmet olmadı. Hepinizi tebrik ediyorum. Şimdi orada yakışan neyse Ali hocam söylesin, ben ödeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.
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