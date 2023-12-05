Bakan daha 2 gün önce prim sözü vermişti! Kayserispor'a transfer yasağı geliyor

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor'u 1-0 yenen Kayserispor'da futbolculara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin prim sözü vermesi tepki çekmişti. Bu olay üzerinden 2 gün geçmesinin ardından Kayserispor şimdi de transfer yasağıyla gündemde.

2.4 MİLYON EURO ÖDEME YAPMAK ZORUNDALAR

Kayserispor, eski futbolcusu Andrea Bertolacci'ye olan borçlarından dolayı transfer yasağı ile karşı karşıya. Sarı-kırmızılıların, İtalyan futbolcuya 2.4 milyon euro ödemesi gerekiyor.

"KULÜBE İHANET OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİM"

Konuya ilişkin konuşan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Bertolacci'nin transfer edildiği dönemde asbaşkandım. Bu transfer bana rağmen yapıldığı için o gün görevimden istifa ettim. Ben oyuncunun bu maliyetle alınmasının kulübe ihanet olduğunu söylemiştim." dedi.

ÖZHASEKİ NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor maçı sonrası Özhaseki, Kayserispor soyunma odasına bağlanarak, "Maça gelmek istiyordum ama kısmet olmadı. Hepinizi tebrik ediyorum. Şimdi orada yakışan neyse Ali hocam söylesin, ben ödeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.