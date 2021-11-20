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Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Gençlik Festivali'ne ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Gençlik Festivali'ne ziyaret

20.11.2021 17:40
Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Gençlik Festivali'ne ziyaret

Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne ziyarette bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne ziyarette bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da devam eden Gençlere yönelik bilim, kültür ve sanat etkinliğine sahne olan 'Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ni ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın Başkent Millet Bahçesi'nde 'Tam Bana Göre Festival' sloganıyla düzenlediği 'Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde stantları gezdi.

Festivale katılım sağlayan belediyelerin stantlarda sergilenen projelerini inceleyerek çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, stantları tek tek gezdi. Festival alanında kurulan Gençlik Otağı Çadırında gençlerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti. - ANKARA

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Gençlik Festivali'ne ziyaret
Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Gençlik Festivali'ne ziyaret
Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Gençlik Festivali'ne ziyaret
Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Gençlik Festivali'ne ziyaret

Gençlik Festivali, AK Parti, Festival, Ankara, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Gençlik Festivali'ne ziyaret - Son Dakika Spor


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