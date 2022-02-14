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Bakan Kasapoğlu: "Bisiklet branşında iddiamızı daha yukarılara taşıyacağız" - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: "Bisiklet branşında iddiamızı daha yukarılara taşıyacağız"

14.02.2022 00:58
Bakan Kasapoğlu: "Bisiklet branşında iddiamızı daha yukarılara taşıyacağız"

Antalya'da İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü etkinliğinde bisiklet kullanan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizin ev sahipliğinde birbirinden değerli organizasyonlar gerçekleştiriliyor.

Antalya'da İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü etkinliğinde bisiklet kullanan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizin ev sahipliğinde birbirinden değerli organizasyonlar gerçekleştiriliyor. Bisiklet branşında iddiamızı daha yukarılara taşımış olacağız. Dağ tırmanışından, düz alan bisikletine kadar her alanda her türlü yarışa müsait bir coğrafyamız var" sözlerine yer verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tour of Antalya 2022'nin son etabının finali öncesinde iklim değişikliği farkındalık sürüşünde bisiklet kullandı. Antalya'da Konyaaltı Caddesi giriş noktasında başlayan tur, Cumhuriyet Meydanında son buldu. Bakan Kasapoğlu'na Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın'ın yanı sıra çok sayıda kişi eşlik etti. Vatandaşlar Bakan Kasapoğlu'nu bisiklet üzerinde görünce şaşırdı.

"Bisikletin ülkemizde geldiği aşama bunda sonraki süreçte çıtamızı yükseltecek"

Tur sonrasında gazetecilere kısa bir açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Tour Of Antalya her zaman farklı bir tema ile düzenleniyor. Bu yıl da iklim değişikliği farkındalığı ile düzenleniyor. Bu amaçla hep birlikte bir sürüş gerçekleştirdik. Güzel bir sürüş oldu. Ülkemizin bu anlamda spor organizasyonları spor turizmi çerçevesinde geldiği aşamaya hep birlikte şahitlik ediyoruz. Ülkemizin ev sahipliğinde birbirinden değerli organizasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu yıl da Türkiye, inanıyorum ki İslami Dayanışma Oyunları, Dünya Göçebe Oyunları olmak üzere pek çok organizasyonu gerçekleştirecek. Bisikletin ülkemizde geldiği aşama bunda sonraki süreçte hem çıtamızı yükseltecek hem de bisiklet branşında iddiamızı daha yukarılara taşımış olacağız. Dağ tırmanışından, düz alan bisikletine kadar her alanda her türlü yarışa müsait bir coğrafyamız var. Biz de bunları el ele vererek daha farklı noktalara taşıyacağız" sözlerine yer verdi. - ANTALYA

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Konyaaltı Caddesi, Mehmet Kasapoğlu, Bisiklet, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu: 'Bisiklet branşında iddiamızı daha yukarılara taşıyacağız' - Son Dakika Spor


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