Bakan Kasapoğlu'ndan Ampute Futbol Milli Takımı'na tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan Ampute Futbol Milli Takımı'na tebrik

09.10.2022 22:23
Bakan Kasapoğlu'ndan Ampute Futbol Milli Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda rakibi Angola'yı finalde yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda rakibi Angola'yı finalde yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Angola'yı finalde mağlup ederek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı'mızı kutluyorum. Tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'mızın başarısında emeği olan oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi tebrik ediyorum. Nef Stadı'nda oynanan final maçında millilerimize destek veren sporseverlere de teşekkür ediyorum. Bizler için her zaman gurur vesilesi olan Ampute Futbol Milli Takımı'mızın başarılarının devamını diliyorum."

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Siyasetçiler, Ampute Futbol Milli Takımı'nı Kutladı Siyasetçiler, Ampute Futbol Milli Takımı'nı Kutladı Ampute Futbol Milli Takımı, Ampute Dünya Kupası final müsabakasında Angola'yı 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Ampute Futbol Milli Takımı, Ampute Dünya Kupası final müsabakasında Angola'yı 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı
Kaynak: AA

İstanbul, Angola, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Ampute Futbol Milli Takımı'na tebrik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu'ndan Ampute Futbol Milli Takımı'na tebrik - Son Dakika
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