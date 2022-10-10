Bakan Kasapoğlu, olimpiyat şampiyonu milli satranççıları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti. Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi: "Azerbaycan'ın Nahçıvan şehrinde düzenlenen FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nda altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu olan Türkiye-Kırmızı Takımı'nı kutluyorum. Elde ettikleri tarihi olimpiyat şampiyonluğu ile bizleri gururlandıran Büyük Usta Cemil Aghamaliyev kaptanlığında Eray Kılıç, Hasan Hüseyin Çelik, Taha Özkan, Gülenay Aydın ve Hatice Aslı Muştu'dan oluşan milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

Son dakika haberleri... Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez emlak vergisi beyannamesi zorunlu hale geldi

Bakan Kasapoğlu'ndan WorldSSP Challange şampiyonu Bahattin Sofuoğlu'na tebrik

Rize gündem haberleri: Hayati Yazıcı, Rize'de: 'Hiç Sorun Yok, Her Taraf Güllük Gülistanlık' Diyen Bir Tarzımız mı Var? Bir Hayat Pahalılığı Var. Dünya da Yaşıyor, Biz de...