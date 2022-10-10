Bakan Kasapoğlu, olimpiyat şampiyonu milli satranççıları kutladı - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, olimpiyat şampiyonu milli satranççıları kutladı

10.10.2022 09:32
Bakan Kasapoğlu, olimpiyat şampiyonu milli satranççıları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan'ın Nahçıvan şehrinde düzenlenen FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nda altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu olan Türkiye-Kırmızı Takımı'nı kutluyorum. Elde ettikleri tarihi olimpiyat şampiyonluğu ile bizleri gururlandıran Büyük Usta Cemil Aghamaliyev kaptanlığında Eray Kılıç, Hasan Hüseyin Çelik, Taha Özkan, Gülenay Aydın ve Hatice Aslı Muştu'dan oluşan milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

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Kaynak: AA

Azerbaycan, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, olimpiyat şampiyonu milli satranççıları kutladı - Son Dakika

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