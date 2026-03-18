Bakan Memişoğlu'ndan Rizespor'a Övgü - Son Dakika
Bakan Memişoğlu'ndan Rizespor'a Övgü

18.03.2026 21:06
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rizespor'un Süper Lig kulüplerine örnek olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Rize spor sadece mücadele eden değil, spor kulüplerine, özellikle Süper Lig'deki spor kulüplerine örnek olan davranış ve yapı içerisinde" dedi.

Bir dizi inceleme ve ziyaret için memleketi Rize'ye gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Çaykur Rizespor Kulübü'nün düzenlediği iftar programına katıldı. Programda konuşan Memişoğlu, Çaykur Rizespor'un kulüp yapısı itibarıyla örnek bir kuruluş olduğunu dile getirerek, "Çaykur Rizespor esasında benim geçmişte yöneticiliğini yaptığım ve hiç gönlümden kopmamış bir kulüp. Biz Rizesporlular olarak sporu mutluluk ve sağlık için yapmamız gerekir. Mücadele ve kazanma hırsı olacaktır ama Rizespor davranış olarak, kulübün duruşu olarak, futbolcusunun, yöneticisinin prensipli olmasından kaynaklanan bir spor kulübü. Rizespor sadece mücadele eden değil, spor kulüplerine, özellikle Süper Lig'deki spor kulüplerine örnek olan davranış ve yapı içerisinde. Onun için bunda emeği geçen herkese, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sizin huzurunuzda şükranlarımızı arz ediyorum" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

