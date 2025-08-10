Bakan Memişoğlu Rize\'de Maç İzledi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bir dizi ziyaret için geldiği babaocağı Rize'de Çaykur Rizespor-Göztepe maçını tribünden izledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 2 gün önce bir dizi program ve ziyaret için geldiği Rize'de çeşitli etkinliklere katıldı. Çaykur Rizespsor Mehmet Cengiz Tesisleri'ni ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, forma ve plaket takdim etti. Memişoğlu ise Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına desteklerinden dolayı Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut'a plaket verdi. Ziyaretin ardından Rize Yeni Şehir Stadı'na gelen Memişoğlu, burada Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Göztepe maçını Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile birlikte tribünden izledi. - RİZE