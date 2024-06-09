Çevre Bakanı Özhaseki, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'yı tebrik etti

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; yeniden Kayserispor Başkanlığı'na seçilen Ali Çamlı'yı tebrik etti.

Kayserispor'da bugün yapılan genel kurulda mevcut başkan Ali Çamlı, yeniden Kayserispor Kulübü Başkanlığı'na seçilerek güven tazeledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de yayımladığı mesajda Başkan Çamlı'yı tebrik etti. Bakan Özhaseki mesajında; "Şehrimizin marka değeri Kayserispor'umuzun gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Ali Çamlı ve yönetimini tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki sezon Kayserispor'umuz yönetimiyle taraftarıyla takımıyla kenetlenerek arzu ettiğimiz sonuçları alacaktır. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ