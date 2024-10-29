Bakan Tunç'tan Emre Kaplan'a Saldırıya Kınama

Spor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Galatasaray- Beşiktaş maçı sonrası spor muhabiri Emre Kaplan'a yapılan saldırıyı kınarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası spor muhabiri Emre Kaplan, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar tarafından fiziki saldırıya uğradı. Kaplan, yüzüne aldığı darbe sonrası ambulansla hastaneye kaldırılırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yayınladı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçmiş olsun dileklerini aktararak, "Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması sonrasında fiziki saldırıya uğrayan A Spor muhabiri Emre Kaplan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Spor, dostluk ve kardeşliktir. Sporun şiddetle gündeme gelmesi kabul edilemez. Şiddetin her türlüsünü kınıyor, bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL