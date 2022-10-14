Bakasetas: "Beşiktaş'la final oynamayacağız ama kazanmak için saya çıkacağız" - Son Dakika
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Bakasetas: "Beşiktaş'la final oynamayacağız ama kazanmak için saya çıkacağız"

14.10.2022 12:26
Bakasetas: "Beşiktaş'la final oynamayacağız ama kazanmak için saya çıkacağız"

UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü haftasında Monaco'yu 4-0 mağlup eden Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Bakasetas, Fransız ekibi karşısında üzerine inşa edebilecekleri bir performans sergilediklerini belirtti.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü haftasında Monaco'yu 4-0 mağlup eden Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Bakasetas, Fransız ekibi karşısında üzerine inşa edebilecekleri bir performans sergilediklerini belirtti. Yunan oyuncu, ligde ise Beşiktaş ile bir final müsabakası oynamayacaklarını fakat kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco'yu 4-0'la geçen Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı zorlu müsabaka öncesi moral buldu. Avrupa'da puanını 6'ya çıkartarak iddiasını sürdüren Karadeniz ekibi, ligde ise Beşiktaş'ı yenerek zirveden kopmamak istiyor.

Bordo-mavililerin başarılı oyuncusu Bakesetas, Monaco karşısında iyi bir performans ortaya koyduklarını belirterek, "Sahada iyi organize olduk. Kalitemizi ortaya koyduk. 4-0'lık farklı bir galibiyet aldık. Bizi desteklemeye gelen taraftarlarımız adını güzel bir galibiyet aldık. İyi performans ortaya koyarak bunun üzerine inşa edebileceğimiz performans sergiledik" dedi.

Derbilerin her zaman önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Bakasetas, "Her zaman özel maçlardır. Taraftarlar için, kulüp için, teknik ekip ve oyuncular için her zaman önemlidir ama bir final maçı oynamayacağız. İyi bir takıma karşı zor bir maç oynayacağız. Kaliteli oyuncuları var. Biz de kendi oyunumuzu sergileyip, her zaman olduğu gibi bu haftada da sahaya kazanmak için 3 puan için çıkacağızv" ifadelerini kullandı. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakasetas: 'Beşiktaş'la final oynamayacağız ama kazanmak için saya çıkacağız' - Son Dakika

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