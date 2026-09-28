Baki Ersoy, Erciyes 38\'in 4 maçta 10 puanını şampiyonluk için iyi başlangıç saydı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Erciyes 38 Futbol Spor Kulübünün evinde Kırıkkale FK'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından yaptığı açıklamada, ilk 4 maçta alınan 10 puanın iyi bir başlangıç olduğunu söyledi.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü ligin 4. haftasında sahasında Kırıkkale FK'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, ilk 4 maçta alınan 10 puanın iyi bir başlangıç olduğunu belirterek, "4 maç 10 puan, ortalama 2,5 puan ediyor. İyi bir başlangıç oldu. Geçen hafta da Diyarbakır'ı yenebilirdik ama olmadı, Allah nasip etmedi. Bu ligi şampiyon bitirmek istiyoruz. Tabii şampiyon olmak için de deplasmanda, içeride rakiplerimizi yenmemiz gerekiyor. Daha iyi olur diye ümit ediyorum. Buraya gelen herkese ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İlgi gösteriyorlar. Burada bir aile havası var. Onu bozmak istemiyoruz" diye konuştu.

Kulüp yönetimi ve teknik heyetin çalışmalarına da değinen Ersoy, "Teknik Direktörümüz Adem Çak, gayret gösteriyor. Bunlar çok önemli. Futbolcu kardeşlerim karakterli bir oyuncu grubu. Ligin sonuna kadar disiplinli bir şekilde biz hem idari olarak hem finansal olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sadece Erciyes FSK için değil, Kayserispor için de yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.