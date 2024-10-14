Baklan Konak Rahvan At Yarışları Heyecan Verdi

Spor

Bu yıl ilki Denizli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Baklan Konak Rahvan At Yarışları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen atlarla kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilki düzenlenen Baklan Konak Rahvan At Yarışları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 110 atlı sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Baklan İlçesi Konak Mahallesi'nde düzenlenen yarışlara Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, CHP Baklan İlçe Başkanı Nail Erdem Kayhan, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 110 atlı sporcu 9 farklı kategoride mücadele ederken, zorlu parkur ve yüksek tempolu şartlar izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

"Beraber gülebileceğimiz her yerde birlikte olacağız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, böylesi keyifli ve güzel bir organizasyonu gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti. Başkan Çavuşoğlu, "İnsanların bir arada olduğu, sohbet edebildiği, doğayla buluşabildiği ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşıp omuz omuza olduğu her yerde olacağız. Beraber gülebileceğimiz her yerde birlikte olacağız. Çünkü biz bu yolculuğumuza mutlu insanların yaşadığı, kadının yüzünün güldüğü, tarımın ve hayvancılığın ayağa kalktığı ve hep beraber ben değil, biz diyebilenlerin olduğu bir şehir hayaliyle yola çıktık" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ