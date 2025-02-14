BAL\'da 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Spor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde;

İnce Gençlikspor- Kilis Belediyespor: Mikail Cihangir

Adaletgücü-Suvermez Kapadokya: Recep Tali

Reyhanlıspor-Bahçespor: Halil İbrahim Balsatan

Şehit Kamil Belediyespor-Samandağ G.Birliği: Yusuf Can Teker

Gaziantepgücü-Yahyalıspor: Emrullah Tarhan

Develigücü- Araban Belediyespor: Onur Aydoğan

Ceyhan Belediyespor-İmamoğlu Belediyespor: Mehmet Can Ölmez - KAYSERİ