Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde;
İnce Gençlikspor- Kilis Belediyespor: Mikail Cihangir
Adaletgücü-Suvermez Kapadokya: Recep Tali
Reyhanlıspor-Bahçespor: Halil İbrahim Balsatan
Şehit Kamil Belediyespor-Samandağ G.Birliği: Yusuf Can Teker
Gaziantepgücü-Yahyalıspor: Emrullah Tarhan
Develigücü- Araban Belediyespor: Onur Aydoğan
Ceyhan Belediyespor-İmamoğlu Belediyespor: Mehmet Can Ölmez - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › BAL'da 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika
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