Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi görenleri hayran bırakıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek faaliyete alınan Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi'ni görenler hayran kalıyor. Birçok gencin, sporcunun ve şehrin hayalini kurduğu dev kompleksi; turnuvalara ve resmi maçlara gelen sporcusundan antrenörüne, velisinden taraftarına kadar 7'den 70'e herkes parmakla gösteriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın iradesi ve vizyonuyla birçok branşta gencinden yaşlısına hitap eden modern bir spor kompleksine dönüşen Ali Hikmet Paşa Tesisleri gün geçtikçe adından sıkça söz ettirmeye başladı. 4 adet sentetik çim, 1 adet doğal çim saha olmak üzere; toplam 5 adet futbol sahası, 5 adet açık tenis kortu, 2 adet kapalı tenis kortu, 2 adet basketbol sahası, 2 adet streetball sahası, 1 adet güreş antrenman sahası inşa edilen kompleks her gün yüzlerce sporcuyu ağırlıyor. Türkiye'nin birçok şehrinde spor yapma imkanı bulan ve Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi'nin bir örneğine hiç rastlamadıklarını söyleyen sporcular, taraftarlar ve antrenörler AHP hakkında düşüncelerini dile getirdi.

Yılmaz: "Birçok tesise on basar"

Atköy Spor Kulübü'nün başarılı kalecisi Faruk Bayırlı, "Yapılan çalışmaların ardından AHP Spor Kompleksi futbol oynanabilir ve elverişli bir hale geldi. Soyunma odaları, duşlar gayet hijyenik ve güzel" derken Amatör spora gönül vermiş Murat Yılmaz ise "Oğlum, Balıkesirspor'un U14 grubunda futbol oynuyor. Biz deplasmanlara gittiğimizde Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi ile diğer tesisler arasında çok büyük bir fark olduğunu gördük. Türkiye'nin bilinen tesislerinden birisi olan Eskişehir Tesisleri'ne burası on basar. Böyle güzel tesislerde sporcu yetişmemesine imkan yok. Yücel Yılmaz Başkanımızdan Allah razı olsun, bu tesisleri Balıkesir'e kazandırdığı için. Kızım da Büyükşehir Belediyesi'nin yüzme kurslarında ücretsiz olarak yararlanıyor. Her vatandaşın bundan faydalanması lazım" ifadelerini kullandı.

Altay: "Balıkesir bu konuda çağ atlamış"

Oğlu, Balıkesirspor'da oynayan Balıkesirli esnaf Tolga Altay, tesisin eski hallerini de bildiğini ve yapılan çalışmaların ardından mükemmel bir tesis olduğunu vurguladı. Çocukların da tesisi çok beğendiğine dikkat çeken Altay, "Tesisi, Balıkesir'e kazandırdığı için Yücel Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Çocuklarımız deplasmanlı ligde oynuyorlar. Diğer şehirlere gidiyoruz görüyoruz. Gerçekten Balıkesir bu konuda çağ atlamış durumda. Birçok büyük takımın sahasına gittik, AHP ile hiç ilgisi ve alakası yok. Deplasmana gelen çocuklar da buna çok şaşırıyor" diye konuştu.

Levent: "Tesislerin hizmeti çok iyi"

Bursa İnegöl'den maç için Balıkesir'e gelen futbolcu velisi Bülent Levent, Tesislere ikinciye geldiğini belirterek övgüyle bahsetti. Levent, "Biz birçok ile maçlara gidiyoruz. Burada mescit, çay, kahve ve restoran hizmeti olması çok güzel. Araç parklanma alanları da iyi olmuş. Bugüne kadar gittiğimiz diğer sahalara göre özellikleri çok fazla. Bunu düşünen

belediye başkanına da teşekkür ederiz" dedi.

Tetik: "Çok güzel düşünülmüş çok güzel yapılmış"

Bozüyük'ten lig maçı için Balıkesir'e gelen Osman Nuri Tetik, "Ben beden eğitimi öğretmeniyim, gençler için her şey bir araya toplanmış, çok beğendim. Çocuklara böyle tesisler kazandırılarak kötü alışkanlıklardan uzak tutmuş oluyoruz. Gittiğimiz birçok yerde bırakın çayı oturmaya dahi yer bulamıyoruz. AHP çok güzel düşünülmüş çok güzel yapılmış" dedi. - BALIKESİR