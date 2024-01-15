 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi görenleri hayran bırakıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi görenleri hayran bırakıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek faaliyete alınan Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi, birçok gencin, sporcunun ve şehrin hayalini kurduğu modern bir spor kompleksi haline getirildi. Kompleks, futbol sahaları, tenis kortları, basketbol sahaları ve güreş antrenman sahası gibi birçok spor alanına ev sahipliği yapmaktadır. Sporcular, taraftarlar ve antrenörler, kompleksin kalitesi ve hizmetleri hakkında olumlu düşüncelerini dile getirmektedir. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın vizyonu ve iradesi sayesinde Balıkesir, modern spor tesisleri konusunda çağ atlamış durumdadır.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi görenleri hayran bırakıyor
15.01.2024 - 17:54,
Abone Ol

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek faaliyete alınan Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi'ni görenler hayran kalıyor. Birçok gencin, sporcunun ve şehrin hayalini kurduğu dev kompleksi; turnuvalara ve resmi maçlara gelen sporcusundan antrenörüne, velisinden taraftarına kadar 7'den 70'e herkes parmakla gösteriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın iradesi ve vizyonuyla birçok branşta gencinden yaşlısına hitap eden modern bir spor kompleksine dönüşen Ali Hikmet Paşa Tesisleri gün geçtikçe adından sıkça söz ettirmeye başladı. 4 adet sentetik çim, 1 adet doğal çim saha olmak üzere; toplam 5 adet futbol sahası, 5 adet açık tenis kortu, 2 adet kapalı tenis kortu, 2 adet basketbol sahası, 2 adet streetball sahası, 1 adet güreş antrenman sahası inşa edilen kompleks her gün yüzlerce sporcuyu ağırlıyor. Türkiye'nin birçok şehrinde spor yapma imkanı bulan ve Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi'nin bir örneğine hiç rastlamadıklarını söyleyen sporcular, taraftarlar ve antrenörler AHP hakkında düşüncelerini dile getirdi.

Yılmaz: "Birçok tesise on basar"

Atköy Spor Kulübü'nün başarılı kalecisi Faruk Bayırlı, "Yapılan çalışmaların ardından AHP Spor Kompleksi futbol oynanabilir ve elverişli bir hale geldi. Soyunma odaları, duşlar gayet hijyenik ve güzel" derken Amatör spora gönül vermiş Murat Yılmaz ise "Oğlum, Balıkesirspor'un U14 grubunda futbol oynuyor. Biz deplasmanlara gittiğimizde Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi ile diğer tesisler arasında çok büyük bir fark olduğunu gördük. Türkiye'nin bilinen tesislerinden birisi olan Eskişehir Tesisleri'ne burası on basar. Böyle güzel tesislerde sporcu yetişmemesine imkan yok. Yücel Yılmaz Başkanımızdan Allah razı olsun, bu tesisleri Balıkesir'e kazandırdığı için. Kızım da Büyükşehir Belediyesi'nin yüzme kurslarında ücretsiz olarak yararlanıyor. Her vatandaşın bundan faydalanması lazım" ifadelerini kullandı.

Altay: "Balıkesir bu konuda çağ atlamış"

Oğlu, Balıkesirspor'da oynayan Balıkesirli esnaf Tolga Altay, tesisin eski hallerini de bildiğini ve yapılan çalışmaların ardından mükemmel bir tesis olduğunu vurguladı. Çocukların da tesisi çok beğendiğine dikkat çeken Altay, "Tesisi, Balıkesir'e kazandırdığı için Yücel Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Çocuklarımız deplasmanlı ligde oynuyorlar. Diğer şehirlere gidiyoruz görüyoruz. Gerçekten Balıkesir bu konuda çağ atlamış durumda. Birçok büyük takımın sahasına gittik, AHP ile hiç ilgisi ve alakası yok. Deplasmana gelen çocuklar da buna çok şaşırıyor" diye konuştu.

Levent: "Tesislerin hizmeti çok iyi"

Bursa İnegöl'den maç için Balıkesir'e gelen futbolcu velisi Bülent Levent, Tesislere ikinciye geldiğini belirterek övgüyle bahsetti. Levent, "Biz birçok ile maçlara gidiyoruz. Burada mescit, çay, kahve ve restoran hizmeti olması çok güzel. Araç parklanma alanları da iyi olmuş. Bugüne kadar gittiğimiz diğer sahalara göre özellikleri çok fazla. Bunu düşünen

belediye başkanına da teşekkür ederiz" dedi.

Tetik: "Çok güzel düşünülmüş çok güzel yapılmış"

Bozüyük'ten lig maçı için Balıkesir'e gelen Osman Nuri Tetik, "Ben beden eğitimi öğretmeniyim, gençler için her şey bir araya toplanmış, çok beğendim. Çocuklara böyle tesisler kazandırılarak kötü alışkanlıklardan uzak tutmuş oluyoruz. Gittiğimiz birçok yerde bırakın çayı oturmaya dahi yer bulamıyoruz. AHP çok güzel düşünülmüş çok güzel yapılmış" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ali Hikmet, Tenis, Spor, Belediye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi görenleri hayran bırakıyor - Son Dakika


18:10
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43
Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36
ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22
Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06
Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
16:58
17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi 17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi
16:52
AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak
16:33
Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın

Son Dakika
18:10 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43 Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36 ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22 Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06 Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
16:58 17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi
16:52 AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak
16:33 Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın
16:23 Önüne aniden çıkan sahipsiz köpek 18 yaşındaki genci hayattan kopardı
16:14 Ümraniye'de bankadan çekilen parayı gasp eden 4 şahıs tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 18:43:31. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi görenleri hayran bırakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement