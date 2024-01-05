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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 'Anneler Spora, Çocuklar Oyuna' projesini hayata geçiriyor - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 'Anneler Spora, Çocuklar Oyuna' projesini hayata geçiriyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 3-6 yaş aralığında çocuğu olan annelerin spora katılımını desteklemek amacıyla 'Anneler Spora, Çocuklar Oyuna' projesini hayata geçiriyor. Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek etkinlik için ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak. Proje kapsamında kadınlar haftada iki gün, tam donanımlı fitness salonunda spor yapacak ve çocuklar için oyun ve aktivite alanı oluşturulacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, \'Anneler Spora, Çocuklar Oyuna\' projesini hayata geçiriyor
05.01.2024 - 11:49,
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 3-6 yaş aralığında çocuğu olan annelerin spora katılımını desteklemek amacıyla 'Anneler Spora, Çocuklar Oyuna' projesini hayata geçiriyor. Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek etkinlik için ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'ni; tam donanımlı bir spor ve yaşam kompleksine dönüştürerek yeniden hizmete açmasının ardından 7'den 77'ye vatandaşların kullanımına sundu. Amatör spor kulüplerinin yanı sıra vatandaşların da en iyi şekilde yararlanabildikleri spor kompleksinde 3-6 yaş arası çocuğu olan anneler için 'Anneler Spora, Çocuklar Oyuna' projesini hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, projenin tanıtım toplantısını başvuruda bulunan 700'ün üzerinde anne ve çocuğuyla birlikte Avlu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi. Proje kapsamında kadınlar haftada iki gün, Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi'nde bulunan tam donanımlı fitness salonunda, alanında uzman kadın eğitmenlerle eşliğinde spor yapacak. Fizyoterapist ve diyetisyen desteği de sağlanacak 'Anneler Spora, Çocuklar Oyuna' projesine katılacak anneler, spor kompleksine Balıkesir Toplu Taşıma Merkezi'nden kalkacak ücretsiz servisle ulaşım sağlayacak.

Çocuklar için oyun ve aktivite alanı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın, küçük çocuğu olup da, bakacak kimsesi olmayan annelerin sağlıklı yaşam aktivitelerine katılımını desteklemek amacıyla uygulamaya aldığı 'Anneler Spora, Çocuklar Oyuna' projesi sayesinde anneler; düzenli ve sağlıklı spor yaparak sağlıklı yaşam bilinci kazanacak, çocuklar ise kendileri için özel olarak oluşturulan oyun ve aktivite alanında yanlarında gözetmen eşliğinde doyasıya eğlenecek.

Projeye katılım sağlayan anneler memnuniyetlerini dile getirip, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür ederek severek katıldıklarını ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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